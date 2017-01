Pub

Proprietária da loja centenária recebeu esta manhã a indicação de que o novo dono do prédio queria negociar o contrato de arrendamento

Afinal a centenária Tabacaria Martins, no Largo do Calhariz, em Lisboa, já não vai fechar. "Esta manhã fui visitada pelo representante do proprietário que disse para ficar descansada que a tabacaria não ia fechar", confirmou ao DN, Ana Martins, proprietária do espaço.

O prédio onde a tabacaria de 144 anos está instalado foi vendido no ano passado a um fundo imobiliário inglês, que não manifestou interesse em renovar o contrato de arrendamento do negócio de família de Ana Martins.

Esta manhã, depois de ter sido divulgada a notícia que mais uma loja história ia fechar no centro da cidade, o proprietário do imóvel - onde vão surgir apartamentos de luxo - manifestou interesse em negociar a continuidade da Tabacaria Martins no rés-do-chão do número 4.

"Vamos reunir para a semana para negociar. Até aqui a informação que tinha era que não havia interesse em manter o contrato. Agora vamos encontrar-nos e ver se é possível manter o negócio", aponta Ana Martins, que ainda tem de negociar o valor da renda no novo contrato.

A neta do fundador da Tabacaria Martins garante que tudo vai fazer pela continuidade do negócio: "É um projeto que vem de há muitos anos da minha família e além disso é um espaço que faz parte da identidade da zona e da cidade".

