Até à decisão de encerramento já vários voos tinham sido desviados ou cancelados

O aeroporto da madeira está encerrado devido ao mau tempo, mais precisamente devido ao vento forte que se faz sentir na ilha, avança a SIC Notícias.

Já durante a manhã, o vento tinha condicionado o tráfego aéreo no aeroporto, com vários voos desviados e outros cancelados.

Por causa do vento, o jogo da I Liga Nacional - Paços de Ferreira também teve de ser adiado.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a costa sul da Madeira sob aviso amarelo até à meia noite de domingo devido às previsões de vento forte, com rajadas na ordem dos 85 quilómetros/hora no extremo leste da ilha.

Também a capitania do porto do Funchal recomendou hoje que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo devido aos avisos de mau tempo e vento forte na Madeira.