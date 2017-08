Pub

Avião perdeu alguns componentes

Uma aeronave Fire Boss, que combatia o incêndio que assola a zona de Abrantes, embateu contra linhas de média tensão, esta sexta-feira.

A informação foi confirmada ao DN por fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém. O acidente aconteceu na zona do Braçal.

O Fire Boss "perdeu alguns componentes", mas regressou sem problemas a Proença-a-Nova.

"Não foi nada de especial, penso que voltou a sair [para combater as chamas]", adiantou a mesma fonte.

"Cerca das 14:00, uma das aeronaves integradas na operação de combate ao incêndio de Abrantes, um avião médio anfíbio Fire Boss, embateu nos fios de eletricidade na zona do Braçal e teve de efetuar uma aterragem de emergência em Proença-a-Nova, tendo ficado com danos que a tornaram inoperacional", disse à agência Lusa Patrícia Gaspar, adjunta nacional de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

"Não há feridos a registar e estamos a efetuar diligências para substituir esta aeronave no teatro de operações. Um helicóptero também perdeu hoje o balde de transporte de água mas não sofreu danos e continua a operar", acrescentou.

O incêndio de Abrantes "continua ativo, com uma frente, e, comparando com o dia de ontem (quinta-feira), tem o teatro de operações mais estabilizado e sem situações críticas em curso", avançou Patrícia Gaspar, tendo afirmado ser "muito difícil" perspetivar a conclusão deste incêndio.

Segundo a porta-voz da ANPC, "as principais dificuldades no terreno prendem-se com o muito calor, vento e reativações, que estão a conseguir ser combatidas pelo dispositivo" presente no local, tendo identificado as localidades de "Braçal, Ribeira da Brunheta, Medroa, Aldeia do Mato e Pucariça" como sendo os locais das reativações das chamas.

O fogo está a causar o corte de várias estradas na zona, nomeadamente a Estrada Nacional (EN) 3, a EN 358, a Estrada Municipal (EM) 544 e a EM 1212-1.

Neste incêndio, estão 670 operacionais, apoiados por 214 veículos e sete meios aéreos.