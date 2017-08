Pub

O Aeroclube de Torres Vedras diz que tinham sido feitas todas as revisões e certificações à aeronave

A aeronave que hoje aterrou numa praia a sul de Lisboa, provocando duas mortes, estava em "perfeitas condições mecânicas, com todas as revisões e certificações exigidas", segundo a entidade proprietária.

Uma aeronave Cessna 152 aterrou hoje de emergência na praia de São João da Caparica, uma ação que provocou dois mortos, uma criança de oito anos e um homem de 56.

Em comunicado, o Aeroclube de Torres Vedras, proprietário da aeronave, explica que tinham sido feitas todas as revisões e certificações (para a operação que decorria quando do acidente) e que a aeronave está coberta com os necessários seguros que cobrem situações como a que aconteceu.

O Cessna, explica-se no documento, está cedido há vários anos à escola de aviação GAir, na sequência de um protocolo de cedência, "pelo que a operação desta aeronave é efetuada sob total responsabilidade da GAir".

O Aeroclube, que lamenta as vítimas mortais, lembra ainda que já estão a ser feitas peritagens no terreno e que as causas do acidente estão a ser investigadas pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes Ferroviários.