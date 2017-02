Pub

Ministério Público constituiu arguida a advogada que ontem foi apanhada pelos guardas prisionais de Vale do Sousa a levar 100 gramas de haxixe para a cadeia. Caso baixou a inquérito crime

A advogada que foi apanhada pelos guardas prisionais a levar 100 gramas de haxixe para um cliente preso, na cadeia de Vale do Sousa, em Paços de Ferreira, ontem, como noticiou o DN, está agora constituída arguida com Termo de Identidade e Residência e o caso baixou a inquérito crime, isto é, não vai ser resolvido em processo sumário dada a gravidade dos factos e a necessidade de investigação.

Para além da droga, a advogada foi detetada, em flagrante delito, a transportar carregadores de telemóveis, seringas e um cabo USB. Os guardas prisionais da cadeia regional de Vale do Sousa chamaram a GNR, na segunfa-feira à tarde, e foi essa força que teve a profissional.

"Trata-se de uma circunstância anómala. Os advogados sabem que podem ser revistados à entrada das cadeias para as visitas profissionais que fazem. Porque é que levava então a droga e os outros objetos proibidos? A investigação irá certamente apurar se haveria mais alguém envolvido", comentou o bastonário dos advogados Guilherme de Figueiredo.

Apesar de estar apenas constituída com Termo de Identidade e Residência, a advogada ainda deverá ser presente ao Tribunal de Instrução Criminal (TIC) para primeiro interrogatório judicial, e poderá então sair com uma medida de coação mais elevada, como a apresentação periódica em posto policial ou a proibição de contactos com o cliente preso.

O bastonário dos Advogados esclareceu que a profissional será alvo de um processo disciplinar. "Aquando da acusação no âmbito do processo disciplinar poderá haver uma suspensão de funções no máximo de 6 meses", referiu Guilherme de Figueiredo. "Mas a decisão final a nível disciplinar, por exemplo, a expulsão, só pode acontecer no fim do prazo para a impugnação da sanção no tribunal".

Significa que se a advogada "impugnar a decisão judicialmente, o processo segue para Tribunal Administrativo e até haver uma decisão final pode demorar até sete anos".

As demoras dos processos nos tribunais administrativos e fiscais, "que têm uma relação com o poder", têm merecido severas críticas do bastonário.

Guilherme de Figueiredo referiu que a Ordem constituiu uma comissão para avançar com a revisão do estatuto dos Advogados. Um dos pontos em análise será a medida que vem do tempo da anterior bastonária, Elina Fraga, de não aplicar qualquer sanção disciplinar definitiva aos advogados até ao trânsito em julgado do processo disciplinar.