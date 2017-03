Pub

Pais do jovem deram o alerta de desaparecimento no sábado. Polícia encontrou-o junto à Casa da Música

Um adolescente de 16 anos, residente em Viana do Castelo, dado como desaparecido desde sábado, foi encontrado no Porto e "está bem", disse hoje à Lusa a PSP de Viana do Castelo.

De acordo com o segundo comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva, "o menor foi encontrado cerca das 02:00 de hoje junto à Casa da Música".

"A PSP foi alertada por um vigilante de segurança privada que recolheu o menor. Aparentemente está bem e vai ser entregue aos familiares", acrescentou.

A participação do desaparecimento foi feita, no domingo, pela mãe do jovem.

Contactado pela agência Lusa no domingo, o pai do jovem adiantou que o menor "saiu de casa, no sábado, cerca das 17:30, para se encontrar com amigos no centro comercial da cidade".

De acordo com o pai, o adolescente "disse que ia ao 'shopping' ter com os amigos e não apareceu mais em casa".

O pai do menor acrescentou ter tentado ligar para o telemóvel do filho mas a chamada era "imediatamente desligada", não encontrando explicação para o sucedido.

O jovem, que tem mais duas irmãs, frequenta o 8.º ano de escolaridade, na escola Frei Bartolomeu dos Mártires, no centro da cidade.