Pub

"Terceira Guerra Mundial" com recorde de procuras no Google a nível mundial

Donald Trump. Putin. Coreia do Norte. Armas nucleares. O atual contexto mundial parece estar a assustar os internautas e tal é revelam os dados das buscas feitas no Google.

De acordo com a CNN, a pesquisa com as palavras "terceira guerra mundial" chegou ao seu ponto máximo histórico desde 2004, ano em que a Google começou a guardar registos das pesquisas.

O anterior máximo foi em 2015, depois da crise entre Turquia e Rússia, e entre os russos e a Síria.

De acordo com a Google, outras pesquisas muito feitas e relacionadas incluem palavras como "ONU", Síria" e "Trump".

O gráfico acima reflete a pesquisa "terceira guerra mundial" em Portugal, com um grande pico a acontecer a partir do final de março.

Os açores são a zona mais preocupada com uma possível III Guerra Mundial.