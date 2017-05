Pub

O Papa Francisco referiu-se a Fátima por várias vezes na audiência papal desta manhã, em Roma, a que o DN assistiu.

Na reflexão que dirigiu aos peregrinos na Praça de São Pedro Francisco referiu o papel de Maria, "a maior de todas as mães". Nesta audiência aproveitou para sublinhar o propósito da sua visita sexta e sábado a Portugal.

"Sexta-feira e sábado, se Deus quiser, irei como peregrino a Fátima, para confiar a Nossa Senhora o destino da humanidade e implorar por nós. Peço que se juntem a mim como peregrinos da esperança e da paz nas minhas orações. Que a maior de todas as mães continue a olhar por nos todos os dias e até a eternidade", disse dirigindo-se especificamente aos peregrinos de língua portuguesa. E repetiu o convite quatro vezes.

O Papa chegou depois das nove para a audiência percorrendo os acessos até ao altar no papamóvel aproveitando para cumprimentar pessoalmente muito dos presentes. Dirigiu-se às várias comunidades, sempre em italiano, com exceção para os países da sua língua materna, o castelhano. Saiu sem pressas, voltando a cumprimentar as pessoas, desta vez das áreas reservadas, já passava das 12.