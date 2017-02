Pub

O acidente envolveu quatro viaturas e ocorreu no sentido Arrábida-Freixo

Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas num acidente rodoviário ocorrido esta noite no Porto, na Via de Cintura Interna (VCI), referiu à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto.

O acidente, que envolveu quatro viaturas, ocorreu no sentido Arrábida-Freixo e na saída da VCI para o nó de Francos.

De acordo com a mesma fonte, cinco feridos foram transportados para o hospital de Santo António e uma vítima menor ficou internada no hospital de São João.