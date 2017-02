Pub

O acidente obrigou a cortar a via no sentido Cascais-Lisboa. O trânsito está a ser desviado para o centro da Parede

Um acidente com quatro viaturas causou quatro feridos, na Avenida Marginal, e obrigou a cortar a via no sentido Cascais-Lisboa.

O acidente aconteceu na Parede, frente ao Hospital de Sant'Ana, e o alerta chegou ao INEM às 13.38, segundo fonte da instituição.

De acordo com o comandante dos Bombeiros de Parede, Pedro Araújo, o acidente envolveu quatro viaturas e causou quatro feridos, dois dos quais às 14:50 estavam ainda a ser estabilizados no local e outros dois tinham sido conduzidos ao hospital.

A PSP de Lisboa salientou que o acidente cortou totalmente a via no sentido Cascais-Lisboa. O trânsito está a ser desviado para o centro da Parede, acrescentou.

No local estão meios dos bombeiros, da PSP e uma viatura de emergência médica.

