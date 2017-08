Pub

Autoestrada cortada desde as 23:00 de domingo, em Aveiras, no sentido Lisboa-Porto

Um morto e dois feridos ligeiros é o resultado de um acidente com três viaturas na autoestrada A1, que está cortada desde as 23:00 de domingo, em Aveiras, no sentido Lisboa-Porto, informou hoje a GNR.

Segundo o comando-geral da GNR, o acidente, uma colisão, envolveu duas viaturas ligeiras e uma de mercadorias, que transportava cavalos. As vítimas seguiam nos veículos ligeiros.

A GNR não adiantou quando é que será reaberto o trânsito no troço afetado.