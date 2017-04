Pub

Um acidente que causou cinco feridos ligeiros obrigou hoje ao corte temporário da autoestrada do Sul (A2), no sentido norte-sul, em Grândola, provocando uma fila de "oito quilómetros", disse à agência Lusa fonte da GNR.

De acordo com a mesma fonte, o acidente ocorreu por volta 11:40, obrigando ao corte do trânsito durante cerca de 20 minutos, no sentido Lisboa-Algarve, na zona de Grândola, distrito de Setúbal.

A fila chegou a atingir "cerca de oito quilómetros", indicou a fonte, referindo que ao início da tarde o trânsito já se processava com normalidade.

O acidente, ocorrido ao quilómetro 98 da A2, resultou de uma colisão que envolveu seis veículos e provocou cinco feridos sem gravidade, segundo a mesma fonte.

Os cinco feridos foram transportados para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.