Vento dispersou nuvem perigosa. Legislação portuguesa nunca regulamentou distâncias de segurança para indústrias de risco

A nuvem poluente de dióxido de enxofre (SO2) provocada pelo incêndio que ontem devastou dois armazéns da empresa SAPEC na zona de Setúbal teve o maior impacto na região de Vila Franca de Xira e Alverca, que registou um pico daquele gás nocivo durante a manhã, entre as 10.00 e as 11.00, com 400 microgramas por metro cúbico (de ar) numa hora. O valor habitual ali é de um a dois microgramas por metro cúbico/hora mas, mesmo assim, o valor registado durante o pico não atingiu a marca de alerta para este poluente, que é de 500 microgramas por metro cúbico/hora.

Os níveis poderão, no entanto, ter sido mais altos perto do local do incêndio durante a madrugada de ontem, depois da deflagração do fogo, mas não há forma de o saber, porque não há dados - ali não existe nenhuma estação de medição de poluição atmosférica, como nota Francisco Ferreira, presidente da associação ambientalista ZERO, e professor e investigador nesta área da Faculdade Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. "As estações existem para vigilância contínua de poluição, e portanto, as mais próximas são as de Setúbal e de Palmela", diz.

Em Setúbal, como o vento estava na altura a soprar de Sul, ou seja na direção contrária, não se registaram "quaisquer valores elevados de dióxido de enxofre", segundo a Agência Portuguesa de Ambiente (APA), que estima que "os níveis mais elevados de SO2 na proximidade do local [do acidente] se terão verificado durante a noite, período de recolhimento da população, o que terá diminuído a exposição a este poluente".

À hora de fecho desta edição, o incêndio estava dominado, com 28 veículos e 37 operacionais ainda no local, mas sem estimativa de prazo para a extinção do incêndio. "Não conseguimos fazer neste momento essa previsão", adiantou ao DN Marcelo Lima, 2º comandante distrital da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Dos 17 feridos provocados pelo acidente, a maioria por inalação de fumo, apenas dois bombeiros continuavam hospitalizados ontem à noite, em avaliação. Dois outros, das corporações de Setúbal, que sofreram queimaduras, tiveram alta ainda durante o dia.

De acordo com a APA, que desconhecia a quantidade exata de enxofre ardida, "a nuvem de poluição atravessou a Reserva Natural do Estuário do Tejo, atingindo de manhã a zona de Vila Franca de Xira" e Alverca. Os valores medidos na estação daquela zona "decresceram significativamente a partir da 14.00", e a situação ficou "controlada".

O vento moderado de quadrante sul durante a noite - o incêndio começou por volta das 03.00, desconhecendo-se ainda as suas causas - e virou para su-sudeste a partir das 08.30, contribuiu para dispersar a nuvem de poluição, mas especialistas ouvidos pelo DN, consideram que este acidente é um alerta para para as outras instalações industriais no país que armazenam e manipulam substâncias perigosas.

"É fundamental conhecer a causa do acidente para se continuar a trabalhar na prevenção destas situações", sublinha Francisco Ferreira.

José Luís Zêzere, professor e investigador do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa e especialista em risco, tem opinião idêntica, e vai mais longe. "É um alerta para as outras unidades industriais do país, mas também para todos nós, proteção civil, bombeiros e população", sublinha, notando que "devia haver mais informação às populações sobre os procedimentos a ter em situações de emergência deste tipo".

José Luís Zêzere, que participou em 2007 no levantamento sistemático das instalações industriais que armazenam ou manejam substâncias perigosas no território nacional do continente, conhece bem este mapa, no qual se destacam, as regiões de Sines, Matosinhos, Setúbal e Ílhavo /Estarreja, onde se concentram as principais indústrias desse tipo. Matosinhos, no entanto, com os seus 30 mil habitantes (170 mil em todo o concelho), é um caso particularmente preocupante, uma vez que a refinaria que ali existe está instalada em plena cidade. "Isso não faz sentido nenhum", refere o especialista. "Pode-se dizer que a cidade já cresceu assim, com a refinaria, mas o que é certo é que as distâncias de segurança em relação a este tipo de instalações industriais também nunca foram regulamentadas em Portugal", alerta.

O decreto-lei de 2015 que transpôs para a legislação portuguesa a diretiva europeia sobre estabelecimentos industriais perigosos remete para uma futura portaria a definição dessas distâncias de segurança, de zonas residenciais em relação a essas instalações industriais, só que essa portaria nunca foi publicada.

"No caso de instalações industriais que armazenam ou manipulam enxofre, a legislação na Alemanha, por exemplo, prevê uma distância de segurança em relação a zonas residenciais de 800 metros", sublinha José Luís Zêzere.