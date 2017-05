Pub

Incidente ocorreu junto a Mação, entre um ligeiro de mercadorias e um pesado de mercadorias

O trânsito está interrompido na Autoestrada 23 (A23), junto a Mação, desde cerca das 17:00, devido a uma colisão entre um ligeiro de mercadorias e um pesado de mercadorias, da qual resultou um ferido grave.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém disse à Lusa que a colisão ocorreu às 16:47, na A23, ao quilómetro 70, sentido Torres Novas/Castelo Branco, próximo de Envendos, Mação, no distrito de Santarém, envolvendo um ligeiro de mercadorias e um pesado de mercadorias tendo resultado do acidente um "ferido grave que ainda está no local, com os bombeiros em operação de desencarceramento".

Contactado pela Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Mação, Pedro Jana, disse que a circulação está "totalmente cortada no local, em ambos os sentidos, devido à necessidade de transportar o ferido grave de helicóptero", que terá de aterrar no local.

No local estão 18 operacionais e sete viaturas dos Bombeiros de Mação (voluntários) e de Gavião (municipais), VMER do CHMT, Scutvias e BT da GNR.