Pub

Vítima foi atingida por uma máquina enquanto trabalhava

Um trabalhador de uma serralharia localizada na freguesia de Tebosa, no concelho de Braga, morreu hoje depois de ter sido atingido por uma máquina, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) de Braga.

O alerta do acidente de trabalho na serralharia "O Feliz" foi registado pelas 10:48 e no local estiveram os Bombeiros Voluntários Famalicenses, Bombeiros Voluntários de Braga, uma viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica e elementos da GNR e uma equipa de psicólogos.

Segundo o CDOS de Braga, a vítima foi "atingida por uma máquina" enquanto trabalhava.