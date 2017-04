Pub

Estudo conclui que as pessoas têm muito medo de perder informação e fotografias privadas

Perder o telemóvel ou todas as fotografias guardadas em formato digital. Um estudo conclui que isto é mais importante para as pessoas do que terminar uma relação, ver uma conta de redes sociais pirateada, perder contactos digitais, uma zanga com alguém, um acidente de carro em que ninguém se magoa, um mau dia de trabalho ou a doença de um animal de estimação.

Sim, toda esta lista de coisas é menos importante que perder o amado smartphone. Apenas a doença de algum familiar incomoda mais os indivíduos alvos do estudo da empresa de segurança digital e informática Kaspersky.

O estudo foi feito com 16.250 pessoas, todas com mais de 16 anos, em 17 países, incluindo mil pessoas de Portugal.

Uma das conclusões do estudo é também que cerca de um quarto dos inquiridos tem fotografias de documentos sensíveis, como a carta de condução, no telemóvel. O grande destaque, porém, vai para o facto de quase metade das pessoas terem identificado fotografias e vídeos pessoais como o mais valioso que guardam nos seus dispositivos, como smartphones ou tablets.

Conclui-se também que as pessoas demonstram muito "amor" pela sua informação, mas o estudo contrapõe que estas correm riscos necessários, ao não protegerem de forma correta essa mesma informação.

Existem contradições no comportamento dos indivíduos, porque apesar do afeiçoamento que criam com a sua informação (fotografias, etc,), não conseguem atribuir-lhe um valor concreto e muitas vezes nem a protegem das suas próprias distrações e erros.