Incidente aconteceu no cruzamento da Praça da Galiza

Um carro de patrulha da PSP sofreu esta terça-feira um acidente de viação na Praça da Galiza, no Porto, tendo dois agentes sido conduzidos ao Hospital de Santo António para tratamento.

Segundo a PSP do Porto, o acidente ocorreu cerca das 13:20 no cruzamento da Praça da Galiza com a Rua de Júlio Dinis.

"Um carro patrulha foi interveniente de um acidente com outra viatura", referiu a mesma fonte.