O corso realizou-se hoje por não ter saído na terça-feira passada, devido ao mau tempo

Um acidente com um carro alegórico na saída do corso carnavalesco de Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, causou cinco feridos, disse à Lusa o comandante dos bombeiros voluntários locais.

Segundo Paulo Vitório, o acidente ter-se-á ficado a dever ao facto "de uma cavilha que prendia o atrelado ao respetivo trator se ter soltado" e causou cinco feridos, um deles "uma senhora, que tem uma fratura exposta no braço".

O corso realizou-se hoje por não ter saído na terça-feira passada, devido às condições atmosféricas, explicou a mesma fonte.

Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital de S. Sebastião, em Santa Maria da Feira, disse o comandante Paulo Vitório.