Pub

O antigo internacional português tem dívidas de 1,5 milhões de euros, avança hoje o JN

Abel Xavier enfrenta um processo em que é pedida a sua insolvência, escreve hoje o Jornal de Notícias. O antigo jogador da seleção nacional tem dívidas em Portugal que chegam aos 1,5 milhões de euros e não tem património suficiente para pagar aos credores, diz a mesma publicação.

Segundo a história contada no JN, Augusto Fernandes, dono de um stand de automóveis na Póvoa de Varzim emprestou dinheiro a Abel Xavier há seis anos e nunca conseguiu reavê-lo. Decidiu por isso avançar judicialmente contra o atual selecionador de Moçambique, de forma a reaver os 59 mil emprestados mais juros, o que corresponderia, de acordo com o seu advogado, a cerca de 70 mil euros. Percebeu então que o ex-jogador de futebol não tinha património penhorável.

Ainda de acordo com o que vem no jornal, o empresário descobriu que Abel Xavier tinha dois prédios em Cascais mas que já estavam penhorados por dívidas ao Montepio (1,191 milhões de euros), à Autoridade Tributária e a um condomínio. As seis contas bancárias não tinham saldo suficiente para serem alvo de penhora.

O processo de pedido de insolvência está a decorrer no Tribunal do Comércio de Lisboa.