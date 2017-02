Pub

Autoestrada cortada no sentido sul-norte, na freguesia de Meadela

A autoestrada A28, em Viana do Castelo, está cortada desde as 05:30, no sentido sul-norte, na freguesia da Meadela devido à queda de um painel de sinalização, disse fonte da GNR local.

De acordo com a mesma fonte do Comando Territorial de Viana do Castelo adiantou que cerca das 08:00 era aguardada "a chegada de uma grua da concessionária para a remoção do sinal", naquele local, no concelho e distrito de Viana do Castelo.

O mau tempo que se fez sentir durante a madrugada "provocou ainda a queda de árvores e postes da EDP, situações que estão quase todas resolvidas", adiantou a fonte

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo disse terem ocorrido "bastantes" quedas de árvores, sem, no entanto quantificar.

Aquelas situações verificaram-se "um pouco por todo o distrito de Viana do Castelo", sobretudo, em Viana do Castelo, Ponte de Lima e Caminha" onde uma árvore caiu sobre uma casa desabitada, na freguesia de Seixas".