Pub

Trânsito também está interrompido na Estrada Nacional 3

A A23 está cortada nos dois sentidos, entre o nó de Perdigão e o nó de Sarnadas, devido às chamas que atingem o concelho de Castelo Branco.

Fonte da GNR de Castelo Branco confirmou a situação ao DN e acrescentou que a EN3, paralela à A23, encontra-se cortada na mesma zona, e a EM545, cortada às 15:45 de hoje, na localidade de Entre Alvaiade e Bugios.

Além da A23, que está interditada entre os quilómetros 92 e 98, o distrito de Castelo Branco encontra-se com cortes de trânsito em outras duas Estradas Nacionais (EN) e três Estradas Municipais (EM), indicou a GNR.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Devido aos fogos que lavram no distrito de Castelo Branco, no concelho de Proença-a-Nova estão cortadas a EN241-1, fechada desde as 10:40 desta segunda-feira, na localidade de Caniçal Cimeiro, e a EM536, cortada desde as 14:30 de hoje, na localidade de Cimadas Cimeiras.

Está também cortada desde as 16:30 de hoje a EM546, na localidade de Bugios.

Em atualização