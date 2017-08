Pub

Autoestrada do norte está cortada nos dois sentidos

Um incêndio obrigou na tarde desta quinta-feira ao corte da A1 nos dois sentidos, ao quilómetro 249, na zona de Albergaria, em Aveiro.

De acordo com a TSF, quem circula no sentido Lisboa-Porto, pode sair por Estarreja. Já quem vem no sentido Porto-Lisboa deverá sair em Aveiro Sul.

O corte é entre o nó de Albergaria-a-Velha e o de Aveiro Sul, disse fonte da GNR à Lusa.

A mesma fonte referiu que como alternativas os automobilistas têm a A25, A17, EN1 e EN235.

Segundo a página da Proteção Civil, pelas 16:00, o incêndio na zona de Eixo e Eirol está a ser combatido por 89 operacionais apoiados por 23 viaturas.

O fogo, que lavra numa zona florestal, deflagrou hoje às 13:52.

Nesta altura, há muito trânsito devido ao fumo intenso, acrescenta a rádio.

Em atualização