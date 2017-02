Pub

Trânsito cortado no sentido Norte-Sul

O despiste de um camião pelas 9:25 desta terça-feira obrigou a cortar a A1 ao quilómetro 293, junto ao nó dos Carvalhos, em Gaia. O acidente não causou feridos, mas o veículo está atravessado na via, depois de ter batido contra o separador central.

Por esta hora, o trânsito está cortado no sentido Norte-Sul, confirmou ao DN fonte do Comando Territorial da GNR do Porto. Aguarda-se a chegada de uma grua para remover o pesado e libertar pelo menos uma das faixas de rodagem.

A circulação está a ser desviada para a A29 e A20.