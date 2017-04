Pub

Percurso pedestre procura representar o contrabando que se passava entre o Alto Minho e a Galiza

O contrabando que se praticava na raia entre o Alto Minho e a Galiza vai ser recriado por jovens de Seixas, em Caminha, durante um percurso pedestre que vai decorrer na sexta-feira, revelou hoje à Lusa o pároco local.

A "Rota do Contrabando", com início às 20:30, inclui um percurso com dez quilómetros que parte da Igreja de Seixas e termina junto à adega da casa paroquial, passando pelo antigo posto da Guarda Fiscal, entre outros lugares emblemáticos.

"Durante o percurso haverá cinco recriações históricas, interpretadas pelos jovens da paróquia que vão retratar os tempos difíceis e perigosos de quem se dedicava àquela atividade que servia de sustento a muitas famílias", explicou Ricardo Esteves, padre da paróquia que organiza o evento.

Pároco de Seixas, Lanhelas e Vilar de Mouros há oito anos, Ricardo Esteves especificou que "muitas famílias de freguesias da zona raiana viviam do contrabando da amêndoa, do tabaco entre muitos outros produtos".

As cinco recriações previstas ao longo do percurso irão retratar o contrabando feito através dos barcos que atravessavam o rio Minho, de carro ou a pé.

"Os participantes na Rota do Contrabando serão surpreendidos com cada um desses momentos que se pretendem o mais realistas possível para mostrar a dureza de uma atividade que apesar de clandestina era bastante frequente entre as gentes que habitavam as margens do rio Minho", indicou.

Além daquelas recriações, a "Rota do Contrabando" pretende "mostrar a paisagem que envolve todo o percurso".

A caminhada temática que irá decorrer no dia 21 foi proposta pelo grupo de 40 jovens, com idades entre os 16 e os 30 anos que integram a paróquia de Seixas como "forma de angariar fundos para apoiar as pessoas mais carenciadas da freguesia".

"Já realizámos outras atividades, sempre com o mesmo propósito. Todo o dinheiro angariado destina-se às pessoas que pedem auxílio à paróquia para comprar medicamentos, pagar a renda de casa, pequenas remodelações em habitações ou outras despesas", explicou o padre de 34 anos.

Segundo aquele pároco, o número de inscrições "já ultrapassa a centena mas deverá aumentar, uma vez que as inscrições podem ser feitas até ao dia da caminhada, com um preço que oscila entre cinco e os 7,50 euros".