Almada recebe o primeiro Festival Urbano, para o qual Vanessa Teodoro, a The Super Van, foi convidada a fazer um mural, ao longo de cinco dias, sobre a igualdade de género

"Apesar da existência de numerosos exemplos de um reconhecimento formal e dos progressos alcançados, a igualdade das mulheres e dos homens no quotidiano ainda não é uma realidade. As mulheres e os homens não beneficiam dos mesmos direitos na prática. Subsistem desigualdades políticas, económicas e culturais - por exemplos as disparidades salariais e a sub-representação em termos de política", diz a Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres e dos Homens na Vida Local, de 2006, logo nos primeiros parágrafos. E foi precisamente o tema da igualdade de género que esteve na base do convite, por parte da Câmara de Almada, que tem um Plano Municipal para a Igualdade de Género, a Vanessa Teodoro, conhecida no meio artístico como The Super Van.

Inserido no programa do I Festival Urbano de Almada, o (grande) graffito de Vanessa começou a ser pintado na quarta-feira e só vai ficar terminado hoje, no segundo e último dia do festival, que se realiza na zona de Romeira, Cova da Piedade. Além dos murais e do graffito, o festival fica marcado pela dança, por street food e outras formas de arte urbana que caracterizam tão bem a cidade, principalmente os jovens de Almada.

Roubando alguns minutos ao trabalho de cinco dias que Vanessa está a fazer na fachada de um velho prédio na zona do festival, o DN questionou a artista não só sobre a temática da sua peça como sobre a ideia por trás do uso das tintas. E para Vanessa a ideia é clara. Abstrata, sim, mas clara: estimular mentes.

"Quando me convidaram e disseram que era um mural sobre a igualdade de género, eu disse logo "bora aí". Inicialmente a ideia foi mesmo ser uma peça abstrata, por o tema ser tão sensível, ambíguo e aberto a várias interpretações. Então, ao contrário do que costumo fazer, usando elementos mais gráficos e figurativos, quis fazer algo que as pessoas interpretassem à sua maneira", começou por explicar The Super Van.

Assumindo que não foi logo à primeira que os responsáveis camarários perceberam a ideia, por quererem "provavelmente algo mais específico", Vanessa Teodoro, de 33 anos, portuguesa nascida na África do Sul, soube logo que o que queria mesmo era pôr as pessoas a pensar.

"Eu disse: "Malta, não vamos fazer aquela coisa habitual dos homenzinhos e das mulheres. Vamos pôr as pessoas a pensar"", explicou, assumindo novamente que quer "fazer as pessoas pensar porque cabe aos artistas não fazerem sempre aquela cena aborrecida e começar a estimular mentes". "Não quis que fosse uma coisa chapada tipo homem e mulher a dar as mãos e peace and love. Não era isso que eu queria transmitir. Quero que as pessoas olhem para isso e pensem por si o que é que sentem", acrescentou.

Sobre o desenho, que assenta "basicamente numa interligação de padrões que representam a individualidade de cada pessoa", usa o preto e o branco como "contraste entre homem e mulher". "Cada pessoa tem a sua forma de estar no mundo, seja homem ou mulher, e a ligação entre eles é basicamente o encaixar das peças de um puzzle que no seu todo fazem sentido e trabalham harmoniosamente entre si", afirmou. O uso do preto e do branco tem também outra explicação, visto que o "preto sem branco é só preto e o branco sem preto é só branco, mas juntos fazem uma peça maior".

Apesar de ser a primeira peça estritamente sobre igualdade de género, Vanessa tem o hábito de pintar "ícones femininos". Além disso, o facto de ser uma das poucas mulheres a pintar em Portugal também faz que queira "desmistificar o facto de que a street art é só para homens". Não existe preconceito, muito menos no meio, diz, mas por parte de quem vê há ainda algum "espanto". "Deve ser também por ser um trabalho físico e perigoso. Também por antigamente ser ilegal", disse.

Antes de voltar ao posto de trabalho, onde fica até hoje, explicou que o nome The Super Van, além de o "Van" vir diretamente do nome Vanessa, representa um pouco a "força sobre-humana que é necessária para se fazer arte em Portugal". "Sempre gostei de banda desenhada e super-heróis, e às vezes é preciso mesmo ser super."

As "Vivências da Cidade"

Hoje, quem visitar o I Festival Urbano de Almada pode ver os edifícios desabitados da antiga zona industrial ganharem uma nova vida, com mais de 15 artistas a pintar murais dedicados ao tema "Vivências da Cidade".

O festival nasce, principalmente, na sequência das mostras de graffiti anuais, que já se realizam desde 2009. Além dos murais, é possível visitar várias bancas com comida e peças de artistas. Existirá também uma competição de dança, que será marcada pela apresentação de vários estilos diferentes da arte. Os muros que vão ser pintados estão legalizados e fazem parte de projetos aprovados, que têm também o objetivo de requalificar a zona onde o festival se realiza. Tudo dentro de um projeto principal chamado Arte com Responsabilidade, onde os writers podem ter espaços para se expressarem na cidade de Almada.