Confronto durou cerca de 15 minutos e foi registado em vídeo

Um homem gravou uma luta entre uma cobra pitão e um jacaré nos Estados Unidos. Joe Capozzi estava a passear na Reserva Nacional Big Cypress, no sul da Florida, quando ouviu um barulho.

O jornalista contou num artigo do Palm Beach Post que seguiu o ruído até se deparar com uma cena rara: a menos de cinco metros de distância, um jacaré de quase dois metros lutava pela vida, após ter sido dominado por uma pitão birmanesa de cerca de quatro mesmo e meio.

Capozzi assistiu ao confronto durante cerca de 15 minutos mas logo percebeu que o jacaré iria perder a luta. A serpente enrolava o jacaré e ele tentava escapar ao abraço mortal, rodopiando sobre si mesmo.

"A luta entre o predador e a presa parecia por vezes tão graciosa como natação sincronizada", escreveu o jornalista.

As imagens foram gravadas a 21 de dezembro e mostram no final a serpente a colocar a cabeça fora de água, enquanto o corpo do crocodilo está debaixo de água.

As pitões birmanesas são uma espécie em vias de extinção no mundo mas a sua presença na Florida não é bem vista. Elas prejudicam o balanço natural pois reproduzem-se rapidamente e caçam os animais locais - são poucos os animais que conseguem sobreviver aos ataques destas serpentes.

Estas pitões são originárias do sudeste da Ásia e têm sido trazidas para a Florida nos últimos 30 anos por pessoas que as tentaram ter como animais de estimação, segundo um panfleto dos serviços da Reserva Nacional Big Cypress.

O panfleto revela também que há um programa do parque que dá autorização a caçadores para caçaram estas pitões.

