Fósseis da nova espécie pré-histórica foram descobertos na região de Yunnan, na China

Media dois metros, pesava cerca de 50 quilos e possuía dentes grandes e fortes que lhe permitiam roer troncos de árvores avantajadas e esmagar sem dificuldade as carapaças dos crustáceos de que se alimentava. Este é o surpreendente retrato de uma lontra gigante que viveu há 6,2 milhões de anos na região de Yunnan, na China, e que era maior de que qualquer espécie de lontra hoje existente.

Para os cientistas chineses e americanos que descobriram e estudaram os fósseis desta espécie há muito extinta, e à qual chamaram Siamogale melilutra, o achado representa um novo elo na cadeia evolutiva desta família de mamíferos, que se iniciou há 18 milhões de anos e da qual pouco se sabe, porque os seus raros fósseis não são suficientes para contar toda a história.

A Siamogale melilutra é um capítulo novo desse livro. "Esta nova espécie fala-nos da diversidade da vida no passado e lembra-nos as muitas perguntas sem resposta que ainda temos sobre esse passado", afirmou à Reuters a paleontóloga Denise Su, do Museu de História Natural de Cleveland, nos Estados Unidos, uma das cientistas envolvida na descoberta. "Quem poderia imaginar uma lontra do tamanho de um grande lobo?", sublinhou.

Os fósseis da lontra pré-histórica foram descobertos numa zona de Yunnan que é um verdadeiro paraíso para paleontólogos. Ali já foram descobertos restos fossilizados de uma variada fauna pré-histórica que inclui uma espécie de macaco já extinta, elefantes, rinocerontes, tapires, veados e outros grandes mamíferos.

Os fósseis da lontra gigante, pertencentes à parte do crânio, estavam esmagados, mas graças às novas técnicas digitais, os paleontólogos conseguiram reconstituir a sua estrutura, o que permitiu estudar em detalhe aquela espécie já extinta.

A maior lontra hoje viva é uma espécie da América do Sul que não chega a ter metade do tamanho desta sua antecessora até agora desconhecida.