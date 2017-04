Pub

A jaimaicana, nascida a 10 de março de 1900, e uma mulher japonesa são as últimas sobreviventes nascidas ainda no séc. XIX

Violet Brown, 117 anos, é agora o ser humano mais velho da Terra. A Jamaicana, nascida em 10 de março de 1900, sobreviveu à até então detentora do título, a italiana Emma Morano, que morreu no passado sábado.

Com a morte de Morano, o mundo perdeu a última pessoa viva nascida nos anos de 1800. Brown e uma mulher japonesa, Nabi Tajima (nascida em 4 de agosto de 1900), são as únicas que podem afirmar ter visto os últimos meses do século XIX.

A terceira pessoa mais velha viva de que há registo é outra japonesa, Chiyo Miyako, que nasceu em 2 de maio de 1901, no dealbar do séc. XX. Tudo isto segundo dados do Gerontology Research Group, que faz o registo dos chamados "supercentenários".

O próprio primeiro-ministro da Jamaica, Andrew Holness, utilizou o Twitter para assinalar que Violet Brown é "o ser humano mais velho".