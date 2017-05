Pub

Se ainda não sabe o que é um Fidget Spinner, preste atenção aos quiosques e papelarias na próxima semana.

Com cinco mil unidades colocadas esta semana em lojas de todo o país, o "Fidget Spinner" prepara-se para contagiar miúdos e graúdos, à semelhança do sucedido noutros países. Uma empresa da Maia, a AvailableGadget, normalmente dedicada a importar e distribuir produtos tecnológicos de valor elevado, "percebeu o potencial deste produto e decidiu investir no "Fidget Spinner", sendo atualmente a única a colocá-lo nas lojas portuguesas", adiantou fonte da empresa, que acredita que "depois da moda dos elásticos, da loucura do Pokémon Go, este é o ano do Fidget Spinner".

