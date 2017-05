Pub

Eduarda Marques, Diretora Regional de Lisboa e Vale do Tejo e Diretora do Centro de Juventude de Lisboa, foi a oradora convidada do Espaço Público Europeu - Rep Com Europeia em Portugal, que apoiaram a iniciativa "Falando da Europa", onde se abordou o tema "Desenvolvimento e Cidadania Ativa dos Jovens através dos programas do IPDJ e Erasmus+ JA".

Os alunos da Escola Secundária Rainha D. Leonor e os da Escola Profissional de Artes, Tecnologia e Desporto (EPAD tiveram oportunidade de conhecer a oradora e foram ainda apresentados a Fernanda Fernandes, representante do Espaço Europa. Conversaram com as duas e esclareceram as suas dúvidas, relativamente aos temas apresentados, uma vez que muitos deles se encontram na reta final do seu percurso escolar e estão à procura de soluções de futuro.



A sessão teve como principal função o esclarecimento destes jovens e prepará-los para enfrentarem o mercado de trabalho com enfoque nas possibilidades europeias. Neste âmbito, a Dra. Eduarda Marques referiu que "existe uma vida para além da escola" e que cada vez é mais importante os jovens desenvolverem outras atividades que constituam uma mais-valia para o seu crescimento enquanto pessoas e profissionais.

No final da exposição oral, os alunos foram os repórteres do dia, tendo como tema principal a Europa. Em diferentes suportes (papel, vídeo e rádio), tiveram oportunidade de pesquisar e escrever notícias para depois criarem um noticiário. De seguida, visitaram as redações do Diário de Notícias e da TSF.



O centro educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos. Visite o projeto em www.medialab.dn.pt.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.