Pub

Madonna não esconde o seu entusiasmo por Portugal e diz estar "ansiosa" por criar aqui aqui nova música

Rendida aos encantos de Lisboa e à "energia de Portugal" que diz ser "tão inspiradora", Madonna partilhou hoje no Instagram duas fotografias que remetem para a sua nova vida por cá.

Uma delas mostra parte de um painel de azulejos, em tons de ocre e vermelho sobre fundo branco, cuja imagem é uma alusão, com motivos portugueses, ao Colosso de Rodes, a gigantesca estátua construída no porto da ilha grega de Rodes, entre 202 a.C. e 280 a.C., que era uma das sete maravilhas do mundo antigo.

No pequeno texto que juntou à imagem, Madonna não desvenda a sua localização. Em vez disso, refere-se com entusiasmo à "energia de Portugal, tão inspiradora". Para confessar a seguir: "Sinto-me tão criativa e viva aqui e espero ansiosamente trabalhar no meu filme LOVED, e fazer nova música. Isto será o próximo capítulo do meu livro". No pequeno texto, que colocou no Instagram, juntamente com a imagem, às 17.00,Madonna concluía, no tom otimista dos recomeços, que "é tempo de conquistar o mundo de um ponto de vantagem diferente".

A segunda foto, mais enigmática, mostra uma série de cestos pendurados de um teto, que parece ser de uma cozinha. A cantora americana colocou a imagem no Instagram duas horas mais tarde, às 19.00 e escreveu: "Eu costumava ser um caso de cestos, mas agora vivo em Lisboa".

Madonna mudou-se recentemente para Lisboa, onde alugou a luxuosa suite real Dom Carlos, no hotel Pestana Palace, como foi noticiado. A famosa estrela da pop deverá ficar ali instalada durante os próximos tempos. Notícias publicadas recentemente na imprensa davam conta de que teria comprado por 7,5 milhões de euros a Quinta do Relógio, em Sintra, mas a atual proprietária desmentiu a informação.

Seja como for, a cantora tornou-se uma habitué de Lisboa nos últimos meses e, pelos vistos, veio para ficar. É ela que o diz. Resta aos seus fãs ficar à espera da música que a inspiração e a energia de Portugal vão ditar-lhe.