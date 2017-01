Pub

É o "Anti-Algarve", escreve o jornal norte-americano

A lista de locais a visitar em 2017 do jornal The New York Times faz uma paragem em Portugal: em 25º surge a Comporta, definida pelo jornal norte-americano como o "Anti-Algarve".

A lista divulgada na quarta-feira põe a Comporta entre Kingston, na Jamaica, e o Cazaquistão, em 26º. "A hippie-chic Comporta, uma reserva natural protegida e antiga aldeia piscatória na região do Alentejo, está deliberadamente pouco desenvolvida e repleta de criativos europeus", escreve Baz Dreisinger no texto que descreve a Comporta.

O jornal fala ainda da abertura do restaurante Celeiro, no hotel Sublime Comporta, e deixa um conselho aos viajantes: "Vão antes que se transforme numa marca".

A Comporta é o único local português na lista, encabeçada por um país vizinho do Estados Unidos: o Canadá, que faz 150 anos e por isso oferece a entrada gratuita nos parques naturais e históricos. Mais perto de Portugal há dois locais de Espanha: Antequera, na Andaluzia, e Madrid.

Nos dois últimos anos Portugal não apareceu na lista do NYT - em 2013 o Porto era uma das recomendações.

A lista é feita a partir de centenas de contribuições dos colaboradores do jornal, muitos dos quais vivem no estrangeiro, e depois discutidas numa reunião "que parece uma maratona", e que se foca na atualidade de cada recomendação.

