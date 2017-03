Pub

Israelitas da Mobileye são líderes na condução autónoma. Veja o vídeo do DN pelas ruas de Jerusalém

A Mobileye equipou um Audi com um sistema de condução autónoma e convidou o DN a percorrer algumas ruas de Jerusalém.

No lugar do condutor está Shalom Mines, que faz parte da dúzia de pessoas em Israel autorizada a conduzir este tipo de carros, ainda em fase experimental. Como se pode ver no vídeo, Mines está com as mãos fora do volante, apoiado por um sistema computorizado que recorre às oito câmaras e sensores instalados no automóvel alemão. A bordo estão mais dois jornalistas, por isso ouve-se espanhol e inglês.

A Mobileye foi ontem vendida à americana Intel por 15 mil milhões de dólares. E promete para 2021 um carro 100% de condução autónoma, um projeto com a Intel, agora casa-mãe, e os alemães da BMW.