Canonização dos pastorinhos acontece durante a visita do Papa Francisco, por ocasião do centenário das Aparições em Fátima

Eram 09.40 quando os sinos do Santuário de Fátima tocaram a repique. O Papa Francisco tinha acabado de anunciar em Roma que Jacinta e Francisco vão ser canonizados na Cova da Iria a 13 de maio, durante a visita do Sumo Pontífice.

Será o culminar de um processo com 67 anos. Após serem beatificados pelo papa João Paulo II, em Fátima, em 13 de maio de 2000, a canonização dos dois irmãos estava dependente da aprovação, já efetuada, do milagre que foi anunciado pela Santa Sé, a 23 de março. O milagre refere-se à cura de uma criança brasileira cujos pais são devotos dos pastorinhos.

Com a canonização, os dois beatos portugueses poderão ser os mais jovens santos da Igreja Católica. Francisco e Jacinta morreram ainda crianças, pouco depois de, com a sua prima Lúcia de Jesus (1907-2005), terem estado na origem do fenómeno de Fátima, entre maio e outubro de 1917, em que os pastorinhos viveram as "aparições" de um anjo e da Virgem Maria.

Em Fátima, a notícia foi recebida com satisfação. O bispo de Leiria-Fátima, António Marto, disse que o Centenário das Aparições atinge "todo o seu esplendor" com a canonização dos beatos Francisco e Jacinta Marto, através de um vídeo distribuído pelo Santuário de Fátima. "É com indizível alegria que acabámos de receber a notícia de que a canonização dos beatos Francisco e Jacinta Marto será em Fátima, sob a presidência do Santo Padre, precisamente na data da primeira aparição em que os pastorinhos viram a Linda Senhora revestida de luz", disse.

O cardeal-patriarca de Lisboa, D. António Clemente, reagiu no Twitter. "É com muita alegria que recebemos a notícia da canonização de Francisco e Jacinta na sua terra", escreveu. Num segundo tweet, acrescentou uma referência à mensagem de Fátima: "Mais viva fica ainda a celeste notícia que aí mesmo nos transmitiram!"

O Presidente da República também saudou os católicos. Marcelo Rebelo de Sousa considerou que, para esses "muitos portugueses", a canonização de Francisco e Jacinta dará "um significado acrescido" à visita do Papa a Fátima, e referiu que constitui "o culminar de um processo que foi longo" dentro da Igreja Católica.

A outra canonização

Além de Jacinta e Francisco, o Papa Francisco canonizará a 15 de outubro na Basílica de S. Pedro, no Vaticano, os "protomártires do Brasil", mortos nas perseguições anticatólicas no século XVII pelos holandeses, em que se inclui o padre português Francisco Ferro. Foram beatificados por João Paulo II, no Vaticano, a 5 de março de 2000.

O Vaticano tem ainda em análise 30 causas portuguesas, disse à Lusa uma fonte episcopal. O jesuíta Francisco da Cruz (1859-1948), mais conhecido como Padre Cruz, apóstolo da caridade, cujo processo de beatificação foi iniciado em 1951, é um deles e o outro é o padre Américo de Aguiar (1887-1956), fundador da Casa do Gaiato, instituição que acolhe jovens em risco, apontado como "pedagogo da caridade". A Congregação para as Causas dos Santos é que estuda as causas de "bem-aventurados" que apresenta ao Papa, como proposta, de novos exemplos de santidade.