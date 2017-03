Pub

A Deco recebe quatro mil queixas por ano contra vendas ao domicílio, agora de luz, gás e telecomunicações. Hoje é lançada a campanha "Vendas à minha porta, NÃO!", antecipando o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, amanhã.

"Fui contactado por um vosso colaborador que disse vir saber da potência contratada. Pediu uma fatura de energia da qual tirou foto. Pediu o cartão do cidadão e tirou dados. Por fim, disse que ia ter um desconto de 7% e pediu-me para assinar um papel. Tenho 85 anos, sou reformado da EDP e relatei o assunto à minha filha que suspeitou de algo menos claro. Se fiz um contrato sem me aperceber, pretendo anular." Reclama um consumidor à Deco, uma das quatro mil queixas que recebem por ano contra vendas ao domicílio. Por isso, lançam a campanha "Vendas à minha porta, NÃO!", antecipando o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, amanhã.

O consumidor foi contactado em casa por um vendedor da Endesa. Fez um contrato para o fornecimento de luz sem se aperceber e, depois, não o conseguiu anular nos 14 dias legais que tem para o fazer, a contar da data da assinatura.

"As vendas ao domicílio são um problema que acompanhamos desde 1990 - de colchões ortopédicos, de aspiradores, de purificadores de água, de time-sharing. Hoje o paradigma é totalmente diferente: estas vendas foram alargadas aos serviços públicos essenciais, nomeadamente para a celebração de contratos de gás, de eletricidade e de telecomunicações", denuncia Ana Tapadinhas, diretora geral da Deco.

Um outro consumidor foi contactado por uma vendedora da Gold Energy para lhe fazer um contrato de gás. "Respondi não estar interessado porque estava satisfeito com o que tinha e que pretendia deixar de ter um aparelho a gás, o que fiz. Pediu-me para assinar um documento como comprovativo da presença dela porque necessitava de uma justificação para apresentar no trabalho. Uns dias depois, recebi uma carta da Gold Energy com a informação de adesão a um contrato de fornecimento de gás com a referida empresa". Foi no início de 2015 e no final de 2016 ainda não tinha resolvido o problema, razão pela qual reclamou à Deco.

Outras vezes dizem aos utentes que é obrigatório celebrar um novo contrato, o que no caso da eletricidade se deve ao fim do mercado regulado, o que não é verdade. O prazo foi alargado até 2020. "Não estamos a falar de pessoas que se dirigem a uma loja, que já têm uma opinião formada sobre o serviço ou produto, mas de quem é surpreendido por um vendedor que bate à porta e que, acaba por celebrar um contrato a partir de uma informação enganosa que lhe é dada", sublinha a jurista da associação de defesa do consumidor. Acrescenta que este tipo de vendas é utilizado por todas as fornecedoras de gás e eletricidade e operadoras de telecomunicações.

Nas telecomunicações, os vendedores dizem, até, que o cliente não precisa de se preocupar com a outra operadora, que a mudança é automática, quando não é. E, passado um tempo, recebe duas faturas para pagar, porque é o consumidor que deve qualquer contrato que tenha.

Ana Tapadinhas está sobretudo preocupada com quem não pede ajuda. "Quando os consumidores apresentam a reclamação dentro de 14 dias e quando se dirigem a nós, a percentagem de resolução é na ordem dos 80% mas temos receio dos consumidores que não nos contactam, nomeadamente os mais vulneráveis: os idosos e os que vivem no interior do país e que nem sequer conhecem os seus direitos". Esclarece a jurista que não estão contra este tipo de vendas, mas contra o facto das pessoas assinarem um contrato com base em falsas informações.

Dizer às pessoas o que devem questionar a quem que lhes bate à porta para vender algo é um dos objetivos da Deco, lançada nas vésperas do Dia Mundial do Consumidor. Devem perguntar que entidade representam, qual é o produto, as suas características, quanto vai pagar, se tem contrato de fidelização, qual é o direito de resolução, etc. "Vendas À porta, NÃO!" e "Para um bom consumidor, meia palavra NÃO basta!" são as palavras de ordem da campanha e que pode ser vista num vídeo em https://www.youtube.com/watch?v=GGxGN2wY75M .

Querem, também, sensibilizar as empresas para formarem os seus funcionários para que restem a informação legalmente exigida. Em terceiro lugar, alertam as entidades com competência na matéria para sancionarem as empresas que desrespeitam a lei,

