O Media Lab recebeu esta segunda-feira 30 alunos do 8.º ano do Colégio Salesiano de Lisboa

Depois de assistirem a uma pequena formação sobre a importância de estar informado e perceberem um pouco mais sobre o funcionamento da comunicação social, vestiram a pele de jornalista.

Antes de colocarem as "mãos na massa", os alunos visitaram as redações do Diário de Notícias, do Dinheiro Vivo e da TSF para perceberam como trabalham os jornalistas.

O grupo dividiu-se em três equipas e realizou atividades diferentes. Uns trabalharam as notícias em papel, elaborando uma primeira página, outro grupo realizou um noticiário em vídeo. A terceira equipa teve a oportunidade de experimentar o jornalismo radiofónico, uma novidade em conjunto com a TSF.

O centro de educação para os media pretende alertar para uma cidadania ativa através de atividades práticas onde o "aprender fazendo" é o mote. Recebe grupos desde o 1º ciclo até ao público adulto, em sessões de manhã ou de tarde, mais info em http://www.medialab.dn.pt/.

