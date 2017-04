Pub

Desde o início do ano foram notificados 87 casos, informou a Direção Geral da Saúde. Doze casos estão em investigação

Portugal registou 24 casos de sarampo, desde 1 de janeiro até ao dia de hoje, indicou esta tarde a Direção-Geral da Saúde (DGS). Ao todo, foram notificados 87 casos e 12 estão em investigação.

Recorde-se que ontem foi internada a irmã de 12 anos, da jovem que morreu na sequência de complicações causadas pelo sarampo. A jovem estará internada apenas por precaução.

Lisboa e Vale do Tejo é a região do país com mais casos confirmados: 15. Seis pessoas foram internadas, entre as quais a jovem que acabou por não resistir. No Algarve, foram confirmados 7 infetados, dos quais cinco foram internados, mas já tiveram todos alta hospitalar.

No norte verificou-se apenas um caso numa criança com menos de 4 anos de idade. Foi hospitalizada, mas teve alta, indica o comunicado da DGS.

Ontem, o Centro Europeu para o Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC, na sigla em inglês) atualizou também a situação epidemiológica do sarampo, que afeta já 18 países.