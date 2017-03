Pub

Dos 54 menores acolhidos na Casa de Acolhimento para Crianças Refugiadas, perdeu-se o rasto a 16

Portugal perdeu o rasto a 15 menores que chegaram sozinhos ao país em 2016. O jornal Público escreve esta sexta-feira que os menores desapareceram da Casa de Acolhimento para Crianças Refugiadas, do Conselho Português para os Refugiados. Tinham entre os 15 e os 17 anos e um deles mostrava sinais "subjetivos" de que teria sido vítima de tráfico humano - uma jovem, vinda da Nigéria, que apresentou comportamentos de isolamento.

Em 2016, a Casa de Acolhimento para Crianças Refugiadas acolheu, no total, 54 menores; as saídas são livres e os menores e é frequente os mais novos não quererem regressar. Em 2015, por exemplo, dos menores acolhidos - 66 no total - perdeu-se o rasto a 29. E em 2014, entre os 38 acolhidos, 13 desapareceram.

Os desaparecimentos são, de acordo com o Público, comunicados às entidades competentes, como o Tribunal de Menores e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. No caso de suspeita de tráfico, é contactado o Observatório de Tráfico de Seres Humanos.

Portugal continua a ser um país de destino para o tráfico de crianças, conforme o DN avança na edição desta sexta-feira: 226 vítimas de tráfico de seres humanos foram identificadas entre 2012 e junho de 2016 no nosso país. O relatório, hoje publicado, do grupo de peritos em ações contra o tráfico de seres humanos (GRETA) recomenda a Portugal um maior enfoque nas crianças, através de melhorias na identificação e proteção dos menores vítimas de tráfico humano, nomeadamente através de alojamento adequado, acesso à educação e formação profissional.