Antigos alunos da UTAD produzem marca de vinho para apoiar novos estudantes

Hoje são produtores reconhecidos que aprenderam na Universidade de Trás-os-Montes. Criaram a marca de vinho "alumni" cujas receitas revertem para a ação social. E já recebem em troca conhecimento para elevar a qualidade

A paixão comum é o vinho e a região transmonstana. Depois de aprenderem na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e hoje serem enólogos e produtores, antigos alunos da instituição sediada em Vila Real criam agora três novos vinhos por ano da marca "alumni UTAD". As receitas ficam nos serviços sociais e servem para apoiar os novos estudantes. É a nova face de uma universidade que pretende estar cada vez mais virada para a região, com o Douro como emblema, e para quem nela trabalha.

O reitor da UTAD Fontaínhas Fernandes, em funções desde 2013 e pronto para se recandidatar a um novo mandato, diz que é o corolário da ideia de focalizar a universidade na região, nas ciências agro-alimentares e nas pessoas. "Chamamos 40 ex-alunos e queríamos saber que podíamos fazer juntos. Logo houve a proposta de dar estágios mais cedo, e alguém levantou a hipótese de lançar a marca de vinho UTAD. O objetivo é dar lucro que reverte para a ação social", explicou ao DN, lembrando que "80% dos 7000 alunos da UTAD são deslocados".

Esta iniciativa não nasce isolada. A Plataforma do Vinho e da Vinha também já é uma realidade. Dirigido pelo inglês Tim Hogg, o projeto envolve investigadores das áreas do solo, climatologia e alterações climáticas, ecologia, viticultura, fisiologia, microbiologia, enologia, engenharia e economia. É o seguimento do Centro de Excelência do Vinho e da Vinha que já funcionava. Tudo para ligar a academia às empresas. "A UTAD estava de costas viradas para a região. A plataforma pretende ser uma âncora de esperança, uma aposta na inovaçãoe desenvolvimento", descreve oreitor da universidade que tem a única licenciatura em enologia no país.

Em 2016 foram lançados os três primeiros vinhos alumni. Jorge Serôdio Borges (tinto), Jorge Moreira (branco) e a dupla Francisco Ferreira e Francisco Olazabal (Porto) tiveram a honra de arrancar e as garrafas já estão à venda. Este ano, Luís Duarte (tinto), Paulo Ruão (branco) e Manuel Lobo Vasconcelos (Porto) prosseguem com o projeto. A produção de cada vinho é limitada -1500 garrafas no máximo - e o design é assegurado por Rita Rivotti, também ex-aluna da UTAD. Um pack dos três vinhos custa 50 euros.

Francisco Ferreira, da Quinta da Vallado, licenciou-se em engenharia agrícola na década de 1990. Sempre trabalhou na vinha e abraçou este projeto com agrado e vê uma noiva dinâmica. "A UTAD estava adormecida. Houve tentativas nossas, sem resposta. Agora, felizmente há uma nova maneira de estar ." Jorge Serôdio Borges , licenciado em enologia na mesma altura, acrescenta que os produtores precisam sempre de evoluir e "do suporte de geração de conhecimento. Ter a fonte ao lado de casa e não poder beber água de lá é um desperdício", diz.

Paulo Ruão, da Lavradores de Feitoria, que este ano irá produzir o vinho branco, concretiza esta ligação necessária. "Nós produtores temos dúvidas e deparamos com problemas para manter a qualidade. Por exemplo, o teor alcoólicotem subido nos vinhos, chega aos 14º. Isto deve-se às temperaturas mais altas na região, com as alterações climáticas. Cria-nos um problema em termos de consumo. Podemos trabalhar as castas e fazer a adaptação para se ter a mesma qualdiade mas com menos álcool", exemplifica.



Foco em servir a região

Tim Hogg, que há mais de duas décadas ensina na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católicam, assumiu agora a Plataforma do Vinho e da Vinha e quer dar resposta a estas dúvidas. "A ambição maior é trabalhar com as empresas, com soluções de inovação não só na vinha mas em toda a fileira. Queremos ir além do diálogo e ser uma parceria com risco partilhado. Tem de haver compromisso", explica. Hogg diz ter encontrado um trabalh muito bem preparado pelos investigadores da UTAD, com auscultação do setor sobre as necessidade das empresas.

Toda esta nova dinâmica, que o primeiro-ministro António Costa conheceu na sexta-feira ao visitar o Centro de Excelência do Vinho e da Vinha, tem um símbolo de toda a reciprocidade entre a universidade e os alunos agora profissionais do setor. É a Frasqueira, da autoria do arquiteto António Belém Lima, que está instalada no restaurante da UTAD, e é uma combinação de Biblioteca (catálogo de vinhos) e armazém (guarda em temperatura controlada). Comporta 1302 garrafas, de várias regiões do país, com a característica comum de terem na sua produção ex-alunos.

A imagem de universidade liaga ao meio em que se insere é o futueo. "Não partilho nada a ideia que universidades como a UTAD têm que ser generalistas. Deve ser focalizada. Por isso, temos a enologia, medicina veterinária, a genética". Isto não significa que se negligencie outras áreas. Fontaínhas Fernandes aponta que "tudo está ligado". A "enologia precisa da agronomia, para se ter agricultura de precisão (com drones, sensores) são necessários engenheiros, das alterações climáticas sabem os físicos, para a viabilidade económica e turismo precisamos de outros, há muita ligação entre as áreas do conhecimento." Para empreender melhor, há parcerias com o instituto alemão Fraunhofer, o INESC-TEC e redes vitícolas nacionais (Dão, Bairrada, Vinhos Verdes).

Hoje, os alunos de enologia da UTAD "no primero ano têm logo contacto com o mundo empresarial, com estágios .São os próprios antigos alunos que os ensinam", aponta, quem acredita que a "grande reforma que é necessária no ensino é adequar a a oferta e os conteúdos ao mercado de trabalho."