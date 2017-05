Pub

Escola Secundária D. João V e o Externato Álvares Cabral aceitaram o desafio de serem jornalistas da Europa por um dia





Os jovens estudantes tiveram a oportunidade de conversar um pouco com Fernanda Fernandes, do Espaço Europa, sobre as oportunidades de empregabilidade e mobilidade na UE, referindo, neste âmbito, o programa ERASMUS+ e o Corpo Europeu de Solidariedade. Os alunos participaram na última sessão deste ano do workshop temático "Falando da Europa", organizado em parceria com a Representação da Comissão Europeia em Portugal - Espaço Público Europeu, sobre o tema "Portugueses pela UE: oportunidades".

O tema desta sessão, apresentado por Fernanda Fernandes, foi "A mobilidade e a solidariedade na Europa", como formas de os estudantes se inserirem no mercado de trabalho e adquiriram experiências positivas, que serão uma mais-valia na sua vida profissional futura, uma vez que estão em contacto com diversas culturas, línguas e formas de pensar e agir, tendo a possibilidade de alargarem os seus horizontes.

No final da exposição oral, os jovens repórteres colocaram as suas questões à oradora convidada, numa pequena entrevista gravada em formato vídeo e áudio. Todos foram repórteres do dia, tendo como tema principal a Europa. Em diferentes suportes (papel, vídeo e rádio), tiveram oportunidade de pesquisar e escrever notícias, para depois criarem um noticiário. A experiência terminou com uma visita à redação do Diário de Notícias.



O centro educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos. Visite o projeto em www.medialab.dn.pt.