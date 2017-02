Seguir uma tendência, ou apostar na irreverência?

Pub

Estamos (finalmente!) a chegar ao bom tempo e os criadores de moda começam a mostrar aquelas que serão as suas tendências para a estação primavera/verão de 2017. Mas no meio de tantas peças de roupa, há algumas que chamam mais a atenção, porque apostam numa linguagem própria, que apela aos nossos sentidos.

Já sabemos que as cores fortes vão marcar a estação - e isso significa que vamos dar bastante nas vistas - mas há outros aspetos a ter em conta que nos vão fazer destacar, especialmente se escolhermos as peças de roupa certas, tanto para nós, como para os senhores das nossas vidas (seja numa oferta ou num conselho subtil...).

E nem é preciso tentar adivinhar quem é que é responsável por essas peças certas, porque o nome que reúne a melhor moda com inspiração irreverente é sem dúvida a Guess. A coleção da marca para a estação primavera/verão de 2017 é a fusão perfeita entre o glamour moderno com a descontração dos espíritos livres.

A coleção da Guess para estação primavera/verão de 2017 é a fusão perfeita entre o glamour moderno com a descontração dos espíritos livres. Facebook

Twitter

Para mulher ou para homem, são várias as sugestões que nos deixam ansiosas para que a temperatura aumente, para podermos sentir outra vez o toque inconfundível das fibras frescas e naturais, sempre em cores e padrões que não deixam de impressionar. Ideias e propostas não faltam nesta coleção da Guess, mas se pudéssemos escolher só duas, optávamos pela Raw Cost para nós e na linha Vivendo Havana para eles.

Porquê? Porque a linha Raw Cost foi buscar inspiração ao festival de Coachella, e nós adoramos essa aura musical que nos transporta para o deserto mais boho-chic do planeta, onde imperam os vestidos maxi e as saias fluidas de tecidos naturais como a seda, em contraste com os tops com um toque étnico, para um look glamoroso e rock que nos assenta na perfeição.

Eles vão abraçar o espírito descontraído das Caraíbas nos anos 50. As palavras-chave são camisas leves e bermudas que tanto se adequam à praia como aos sunset mais cool do verão. Ninguém vai ficar indiferente à palete de cores desta linha de inspiração cubana, que mistura os caquis com o rosa brilhante tropical, azul e verde, impressos com flamingos, flores ou motivos geométricos.

Se já estão com tanta saudade dos passeios de primavera e dos dias de praia como nós, o melhor é mesmo vestir a camisola (ou o vestido), chamar o bom tempo e mostrar as vossas cores vivas!