Sedutor, distante e enigmático

O que terá acontecido naquela casa, para duas vidas serem abaladas?

Acontecimentos misteriosos sempre suscitaram interesse nas pessoas. Algo secreto, algo que aconteça sem uma explicação lógica leva muita gente a refletir e muitas vezes dedicar o seu tempo a encontrar as tais explicações que desmistifiquem casos estranhos.

Todos os dias podemos ser alvo de situações estranhas, confusas e sem justificação. Perceber o modo de pensar de uma pessoa, perceber reações, perceber por que razão nos acontece algo de negativo, entender por que se dão assassinatos todos os dias, compreender fenómenos naturais, são diversos fatores que nos intrigam e originam curiosidade.

De uma forma geral as pessoas lutam todos os dias para se sentirem felizes e tranquilas, gostam de se sentir confortáveis, procurar relacionamentos amorosos ou de amizade saudáveis. Quando são confrontadas com situações que as fazem infelizes ou quando não percebem por que razão as pessoas têm com elas certas reações estranhas, estas são as típicas circunstâncias que as levam ao limite das suas ações, escolhas e reações.

"A RAPARIGA DE ANTES"

Para quem é apreciador de um bom thriller psicológico "A rapariga de antes" é o livro ideal para sentir as emoções à flor da pele.

Duas raparigas com histórias muito semelhantes procuram um recomeço e um lugar novo para viver. O local escolhido foi o mesmo, mas em alturas diferentes. Na fantástica casa situada no n.º 1 de Folgate Street situações bizarras foram-se sucedendo, a começar pelas atitudes do criador (arquiteto). Emma foi a primeira a habitar neste espaço, seguindo-se Jane. Ambas sofrem do mesmo problema, já que o espaço está destinado a transformar o seu ocupante. Ao saber da morte inesperada do inquilino anterior Jane repete involuntariamente os mesmos padrões de Emma, faz as mesmas escolhas e experimenta o mesmo terror que "A rapariga de antes".

Um mistério partilhado por duas raparigas, numa casa que encerra um mistério perturbador

O livro de que toda a gente vai falar

"A rapariga de antes" é o primeiro thriller psicológico de JP Delaney, pseudónimo de um escritor de sucesso de outros livros de ficção e que é também diretor criativo numa das maiores agências de publicidade do Reino Unido. O filme baseado neste romance será levado ao grande ecrã pelo realizador Ron Howard (Apollo 13, Uma Mente Brilhante, O Código Da Vinci, etc.).