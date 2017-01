Quantas meias dão um copo meio cheio?

Pub

Se este não foi o seu pensamento a seguir ao Natal, foi pelo menos o de muitos portugueses.

"Mais um Natal, feito e bem passado. Juntou-se a família, à volta de uma mesa que, para não variar, ultrapassou o conceito de abundância: demasiada comida, demasiados doces...

Mas os excessos não se ficaram pela gastronomia. Todos os anos me oferecem resmas de meias, pelo menos um par de pantufas e vários pijamas. Ora bem, eu gosto muito da tia-avó Raquel, da prima Alzira e do padrinho António, mas como é que lhes vou dizer que um pijama dura mais do que um ano e que não há gaveta que aguente com mais meias? O Natal não é propriamente uma boa altura para partir corações, por isso a solução é esboçar o mais sincero sorriso de agradecimento e resolver o problema depois."

Há presentes que valem mais do que parece

A continuação desta história podia ser a de sempre, guardar os presentes repetidos e não lhes dar uso, mas em 2016 houve alguém, na Quinta do Meiral, lá para os lados da Lousã, que pensou e implementou a solução perfeita para resolver esta questão. Quer se acredite quer não, este ano até o pijama com renas que a Avô Conceição ofereceu foi parar às mãos de alguém que precisava dele e até se materializou numa garrafa de Licor Beirão, num exemplo bastante literal do que é criar uma sociedade que vê o copo meio cheio. Portugueses um pouco por todo o país puderam deixar os presentes que receberam - mas que não lhes enchiam as medidas - numa das Instituições Portuguesas de Solidariedade Social (IPSS) envolvidas na iniciativa "Preferia Beirão?", trocando-os por uma garrafa deste licor que é, pelo menos oficiosamente, a bebida de Portugal. O melhor de tudo isto, é que alguém dormiu com um pijama bem quentinho, de que realmente precisava.

Mudar o discurso

"A ideia é genial - acreditem em mim, que já a analisei de todos os ângulos possíveis. Há IPSS que não têm mãos a medir para socorrer todos os pedidos de ajuda que recebem. Ora, tendo nós uma mão-cheia de presentes, de que realmente não precisamos, faz todo o sentido oferece-los a quem mais precisa, não acham?" Este foi o discurso de muitas das pessoas que responderam afirmativamente à pergunta da campanha do Licor Beirão, que foi uma espécie de interruptor que faltava para se fazer luz na solidariedade dos portugueses. A marca, não só criou uma campanha de solidariedade social apelativa, original e eficaz, como resolveu o problema dos presentes repetidos que todos os anos aflige tantos de nós. Mais ainda, levou as pessoas até lá, ao local onde a ajuda era necessária, estreitou laços, mostrou a dimensão real daquilo que nós somos capazes de fazer quando vemos - ou queremos ver - o copo meio cheio. E só por isso, já merece um brinde.