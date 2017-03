Passar a Páscoa na cozinha? Sim!

Pub

Se gosta de cozinhar, vai mesmo querer ver o nosso menu especial para a Páscoa

Muitos de nós temos vontade de dar largas à imaginação no que toca a culinária, vestir a jaleca e colocar as mãos na massa, de forma literal. Se todos nós temos o potencial para sermos chefs - com algum trabalho e dedicação à mistura, naturalmente - o que é certo é que há alturas para o mostrar, e esta Páscoa, não vamos fazer os mesmos pratos de sempre, certo?

O nosso menu tem pratos audaciosos, mas com uma pequena ajuda, vai ser uma refeição inesquecível. E como o desafio se desenrola na cozinha, nada melhor do que contar com alguns dos premiados com o Produto do Ano que se destacaram, precisamente, nas lides culinárias.

Para começar, a entrada deste menu especial da Páscoa vai ser um aveludado "Creme de cenoura e feijão manteiga com caril", cujo toque de veludo vai ser assegurado pela Jullie, uma máquina de fazer sopas, mas que também é uma aliada de excelência para fazer batidos, iogurtes e compotas. Esta máquina de nome singelo consegue juntar várias funções num só programa, pelo que o seu creme só vai precisar de uma pouco de amor na hora do tempero, com gengibre, coentros e curcuma (sem esquecer o caril, obviamente).

Para o prato principal, não vamos esquecer o tradicional borrego, mas vamos dar-lhe um toque asiático, mais concretamente, coreano. Pode começar por aquecer o forno Aria da Indesit a cerca de 180º e de seguida espetar a perna de borrego com uma faca, para criar pequenas aberturas. Faça uma mistura de cebolinhas picadas, gengibre, óleo de sésamo, molho de soja, mirin, açúcar, sementes de sésamo e pimenta preta em grão, e cubra a carne de forma a ficar com uma crosta repleta de sabor.

Depois de ficar a assar cerca de 1h30m, pode tirar do forno Aria, sem se preocupar com a parte da limpeza. Este forno da Indesit tem um programa especial, o Eco Clean, que permite a limpeza automática da cavidade do forno com baixo consumo energético e ecológico, sem recurso a detergentes.

Vamos avançar para a sobremesa, onde vamos contar com dois aliados de peso para fazer uma tarte com duas facetas. Os aliados são a Yammi 2 e o Combinado Supreme Dual No Frost da Whirlpool. A tarte, essa, é de "Chocolate negro e branco com cardamomo". Comece por usar a Yammi 2 para picar e torrar levemente as sementes de cardamomo, adicionando natas. De seguida, pique 200g de chocolate belga branco e reserve, pique a mesma quantidade de cacau a 100% e reserve. Para a base, pique 200g de bolachas digestivas de chocolate, juntando manteiga e açúcar. A base vai ao forno durante 10 minutos, e quando estiver fria, faça camadas por cima, começando por uma camada de ganache de cacau, seguindo-se uma camada da mistura das natas e cardamomo com o chocolate branco. No final, deixe cair 3 pequenas manchas de cacau em espirais, para decorar. Segue-se uma noite inteira dentro do Combinado Supreme Dual No Frost, para refrigerar.

O último item do menu não é um prato, mas sim a lavagem dos pratos! E se incluímos esta tarefa é porque vamos simplificá-la ao máximo, com as pastilhas Oxyplus da Super Pop, que fazem com que lavar a loiça na máquina seja o mais tranquilo possível, graças à sua tecnologia exclusiva e patenteada com oxigénio ativo.

Inovar é sempre bom, seja nos pratos que serve nos dias tradicionais, ou nos produtos que nos facilitam o quotidiano e é por isso que o Produto do Ano procura identificar os produtos que transformam a sua vida de forma positiva, seja na cozinha ou em qualquer outro lugar.