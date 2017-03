A sua casa à distância de uma app

Pub

Na correria de todos os dias, há sempre alguma coisa que fica por fazer em casa. Felizmente, a tecnologia dá-lhe uma mãozinha na gestão das tarefas domésticas.

Imagine que está a ter um daqueles dias muito cheios. Foi trabalhar e, para não variar, surgiu em agenda uma reunião de última hora, e saiu do escritório bem depois da hora normal. São quase horas de jantar, as crianças ainda estão na escola e não consegue lembrar-se do que tem no frigorífico.

Os eletrodomésticos são uma ferramenta indispensável na organização da casa, sendo a sua eficácia e autonomia cada vez mais importantes. O problema é que, mesmo que os seus equipamentos sejam modernos e de qualidade, é necessário estar em casa para os fazer trabalhar.

E se pudesse ligar a sua máquina de loiça enquanto está a jantar fora, ou ver o conteúdo do seu frigorífico enquanto faz as compras? Ajudava muito, certo? Tudo isto já é possível, graças a uma nova tecnologia acabou de chegar ao mercado.

A pensar em si e no bem estar da sua família, a Siemens tomou o rumo da inovação e desenvolveu a gama de eletrodomésticos iQ, 100% compatível com a sua nova app Home Connect.

Para que a magia aconteça precisa apenas de instalar a aplicação, disponível para sistema ios e android, no seu smartphone, e ter os seus eletrodomésticos iQ ligados ao wi-fi lá de casa. Frigoríficos, fornos, máquinas de lavar e secar roupa e máquinas de lavar loiça são, para já, os aparelhos que compõem esta gama.

Se já tem um forno Siemens iQ em casa, comece por escolher uma das várias receitas disponíveis na sua app Home Connect. Depois, basta transferir as definições diretamente para o forno e iniciar o processo de aquecimento, remotamente. Deixe o tabuleiro cheio e chegue a casa com o jantar pronto a servir.

Agora imagine que depois de uma semana intensa e cansativa, chega finalmente o fim de semana. É hora de sair, aproveitar o pouco tempo livre em família, de esquecer os problemas e as obrigações. Saía para a rua descansado. Se se esquecer de fazer alguma coisa, a sua casa está à distância de uma app.