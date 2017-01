Pub

Bad Münstereifel. A posição do líder no congresso da ASP, sustentando que era necessário um partido político para exercer uma oposição mais eficaz, triunfou sobre a tese dos que temiam o aumento da repressão policial. E, a 19 de abril de 1973, era fundado, na Alemanha, o Partido Socialista

No momento decisivo, no meio daquele grupo de socialistas exilados em França e na Alemanha, na Inglaterra e em Itália, na Bélgica, na Suíça e na Suécia, a que se juntavam os de Portugal, que tinham viajado até à estância termal alemã de Bad Münstereifel iludindo a polícia política portuguesa (fazendo escala em Zurique ou Milão, Paris ou Colónia, Bruxelas ou Londres, rumo a Bona), Mário Soares via a mulher votar contra a sua proposta de transformar a ASP em partido político.

O argumento usado por Maria Barroso era que tinha sido esse o sentido de voto dos socialistas que ela estava a representar, pois cada delegado do interior, após reuniões em casas particulares, escritórios de advocacia ou cooperativas culturais, tinha sido mandatado por uma convenção do núcleo que representava - e os de Lisboa estavam contra, com destaque para o secretário-geral adjunto da ASP, Salgado Zenha, que não viajaria para não despertar suspeitas à polícia política - embora, como todos levantaram os bilhetes no mesmo balcão da Lufthansa, a irónica funcionária perguntava a Gustavo Soromenho: "O senhor é daquele grupo que vai a Bona [então, com Berlim na Alemanha Comunista, a capital da República Federal da Alemanha) por sítios diferentes?"

Pouco importaria o voto de Maria Barroso e de outros seis, pois dos 27 presentes naquela sala envidraçada da Academia Kurt-Schumacher, da Fundação Friedrich Ebert, situada a 40 quilómetros de Bona e ligada ao SPD alemão, numa votação nominal, uma vintena de delegados pronunciava-se a favor da passagem da ASP a Partido Socialista e, finda a contagem, todos se levantaram a aplaudir a deliberação. Elke Sabiel, funcionária da Fundação e única não portuguesa presente no congresso, evocando este momento, vinte anos de pois (Diário de Notícias, de16 abril de 1993), sublinharia que Willy Brandt e Mário Soares eram muito parecidos. "Confiam muito nas pessoas. Até nisso se assemelham..." Em suma: a 19 de abril de 1973, "com o apoio eficaz da poderosa social-democracia alemã", como salienta o historiador espanhol Hipólito de la Torre Gómez (O Estado Novo de Salazar), o congresso decidia mesmo que era chegada a hora de haver um instrumento - "como eu lhe chamava, um Stradivarius", diria Soares (Um Político Assume-Se) - para o momento em que o regime caísse.

Mário Soares percebeu bem a diferença de estar na Internacional Socialista sem ser com o mero estatuto de observador. Afinal, já tinha frequentado reuniões do PS Francês e desenvolvido contactos que seriam fundamentais para a ASP/PS, elencados por Juliet Antunes Sablosky: alguns partidos, como o SPD alemão, "ofereceram fundos destinados a custear o material de propaganda e as deslocações dos membros da ASP a outros países onde se realizavam reuniões internacionais"; outros, como os socialistas franceses e os trabalhistas ingleses, "permitiam a utilização das suas instalações para a realização de reuniões"; os socialistas italianos "facilitaram a utilização de meios de impressão e ofereceram assistência técnica ao jornal da ASP [e, depois, do PS] Portugal Socialista" (O PS e a Transição para a Democracia).

Mas essa não era uma tese unânime, pois Soares - ali eleito secretário-geral e sucessivamente reeleito no cargo -, não só tinha contra Salgado Zenha, que "nunca sentiu o Partido como instrumento necessário de trabalho" (Ditadura e Revolução), como seria contraditado por Mário Mesquita, "que tomou à letra as instruções que trazia de Lisboa" (idem), argumentando até que um partido português não devia nascer em terra estrangeira. No fundo, como explica Susana Martins, "a proposta que [os membros do núcleo de Lisboa supunham] estar [ainda] numa fase embrionária é-lhes [ali] anunciada como um facto praticamente consumado" (O Partido Socialista e a Revolução, org. Vitalino Canas).

Naqueles quatro dias de trabalhos, em que Fernando Valle e António Arnaut presidiam à mesa, dividem-se as opiniões. Soares tinha resumido os argumentos dos que se opunham: "A ideia de que a transformação de um partido pode atrair, da parte do Governo, um acréscimo de repressão; o receio de que as nossas estruturas orgânicas não sejam suficientemente fortes para justificar - mesmo aos olhos do público interessado - uma tal transformação; o problema da eventual inoportunidade política da medida, no período pré-eleitoral que atravessamos."

Arons de Carvalho dirá, em entrevista ao JN, em 2001, que alguns tinham "medo que a repressão aumentasse assim que regressassem a Portugal", arriscando penas entre dois e oito anos. O próprio Soares admitiria que, "como membros de um partido, necessariamente clandestino, o risco era mil vezes maior" (Ditadura e Revolução). Pouco importava. O "italiano" Tito de Morais até já tinha sugestão para o símbolo do PS, com a clássica mão fechada, mas que no primeiro projeto, oferecido pelo designer romano e militante do PS Italiano, Enzo Brunori, agarrava um punhal partido.

Depois, os que regressaram a Paris ou a Roma levaram a foto do grupo dos 27 (como fundadores, em lista posterior, elaborada em 1977 por Tito de Morais e Catanho de Menezes, serão registados 115 nomes), mas ninguém a trouxe para um Portugal de devassa policial. "Nunca iríamos convencer a PIDE de que eram fotografias de férias", diria Arons de Carvalho (idem). Aliás, até as assinaturas, por questões de prudência, irão ser omitidas e, na edição do Portugal Socialista de agosto, a ata, redigida por António Arnaut, que dá a notícia da fundação do PS ocupa a primeira página inteira, mas tem preciosidades como a data ("tantos do tal") e a localização ("algures, na República Federal da Alemanha").

Soares escreve logo um relatório para os seus amigos suecos, alemães e ingleses, enquanto os seus camaradas do interior fundam cooperativas em Lisboa, Porto e Coimbra para criarem uma espécie de biombo legal. E em agosto, numa reunião de três dias, em Paris, nas instalações da Fundação Leo Lagrange, seria aprovada a Declaração de Princípios e o Programa, que Tito de Morais se encarregará de imprimir em Itália. Haverá ainda duas reuniões entre PS e PCP em Paris, em 1973 e em 1974, com declarações conjuntas - numa estratégia de aproximação para se constituir uma frente antifascista, da qual discordavam vultos como Zenha, entendendo que era um retrocesso em relação à estratégia de autonomia da CEUD.

Faltava pouco para o plano de Otelo e os blindados de Salgueiro Maia virarem uma página importante na História de Portugal.