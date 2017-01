Pub

Cimeira. A iniciativa A Europa Connosco reuniu representantes de 55 partidos no palco e consagrou, em Portugal, Soares como um dos grandes da IS

Um impressionante friso surge no comício do PS no Porto, em março de 1976, sob o lema A Europa Connosco: o alemão Willy Brandt, o sueco Olof Palme, o francês François Mitterrand, o austríaco Bruno Kreisky, o espanhol Felipe González, o belga Willy Claes (viria a ser vice-primeiro-ministro e secretário-geral da NATO), o italiano Francesco de Martino (seria substituído na liderança do PSI, em agosto, por Bettino Craxi), o holandês Joop den Uyl (então, primeiro-ministro), o norueguês Odvar Nordli (primeiro-ministro desde janeiro), o austríaco Hans Janitschek (líder da Internacional Socialista desde 1969 e, mais tarde, autor da biografia, "por encomenda", de Soares, Portrait of a Hero) - a "nata" socialista entre os 55 partidos estrangeiros ali representados.

Mitterrand, por exemplo, logo em junho de 1974, participara em comícios do PS no Porto, Coimbra e Lisboa. E Brandt incentivara a Internacional Socialista (IS) a criar, em agosto de 1975, o crucial Comité de Amizade e Solidariedade com a Democracia e o Socialismo em Portugal - e a IS, nessa altura, não só tomou uma posição de confronto face a Moscovo (o que tinha sido sempre evitado), como disputou a influência a Washington.

Mas a cimeira no Palácio de Cristal, que antecipava a campanha eleitoral para as legislativas de 25 de abril de 1976, ultrapassava tudo o antes visto. Esta reunião, registou Rui Mateus em Contos Proibidos, "consagraria Mário Soares perante o público português como um dos grandes da Internacional Socialista." No mês seguinte, "quando Willy Brandt foi eleito presidente da IS, Mário Soares e Olof Palme foram dois dos seus 14 vices" (ibidem). E na mensagem enviada para a homenagem a Mário Soares em Arcos de Valdevez, em 2010, Mikhail Gorbachev lembrava que, "como Willy Brandt, [o seu amigo Mário] tem um recorde de serviços e cargos na Internacional Socialista" (Vida e Obra).