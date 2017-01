Pub

Os dois mandatos de Mário Soares em Belém foram recheados das viagens. Dos EUA ao Japão, passando pela antiga URSS, até a Israel e Faixa de Gaza.

"Sooarez, Sooarez!". O grito vinha de uma das ruas cobertas do Grande Bazar, em Istambul. O presidente português, que andava de loja em loja a cumprimentar tantos vendedores turcos quantos conseguia, quis ir ao encontro de quem o chamava com aquela pronúncia tão peculiar. Eram duas senhoras italianas que o reconheceram entre a vasta comitiva que o acompanhava. No primórdio do que viriam a ser as selfies, Mário Soares deixou-se logo ali fotografar para a posteridade com as duas fãs do "pai da democracia" portuguesa. Foi assim que o apelidaram.

O pequeno episódio da visita de Estado que fez à Turquia, em 1992, mostra como era um político de dimensão internacional, reconhecido onde e por quem menos se esperava. Aliás, esta visita teve outro momento marcante que retrata na perfeição a personalidade sempre irreverente do então Presidente da República. Mário Soares e a mulher saíram do hotel onde ficaram hospedados na capital turca, Ancara, para dar uma volta pela cidade. Gerou-se uma espécie de caos no hotel quando a rigorosa segurança turca se apercebeu que o chefe de Estado e Maria Barroso tinham "escapado" ao controlo de segurança numa cidade em que frequentemente aconteciam atentados terroristas. Soares acabaria a gracejar com os jornalistas sobre a agitação que provocou.

Esta foi também uma das típicas visitas do seu consulado em Belém, entre as 48 de Estado e oficiais que fez nos dois mandatos. Arrastava sempre atrás dele comitivas vastas de personalidades do mundo dos negócios e da cultura. O nosso Nobel da Literatura, José Saramago, ou David Mourão-Ferreira, foram dois dos escritores que o acompanharam, por exemplo, numa outra visita de Estado a Itália.

Deslocou-se a dezenas de países, dos EUA ao Japão. Da Islândia ao Paquistão, passando pela antiga URSS e vários Estados africanos. Muitas ficaram para a história como as que fez a Inglaterra por ocasião do sexto centenário do Tratado de Windsor, quando a rainha Isabel II foi à embaixada portuguesa para uma receção; ou ainda a que fez, também em 1992, a Israel, onde pediu perdão pelos crimes da Inquisição, de onde seguiu para a Faixa de Gaza, tendo sido o primeiro chefe de Estado a aí pernoitar. Mário Soares foi mesmo um Presidente aberto ao mundo.

O apego de Soares pelas viagens foi um dos engulhos na relação com o governo de maioria absoluta de Cavaco Silva. O Parlamento aprovava as viagens e reprovava a conduta do Presidente. As contas aos gastos da Presidência nestes preparos era uma arma de arremesso do PSD contra Belém.

Mas o Presidente da República ignorava a crítica e insistia em sair do País as vezes que entendia. As viagens mais iconográficas foram as que realizou à Índia, também em 1992; de turbante na cabeça, sentado num elefante para visitar o marajá de Jaipur, e a das Seychelles, de boné de praia e de calções sentado numa tartaruga.