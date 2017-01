João Soares com o filho Mário no domingo de Páscoa de 1927, no Campo Grande

Mário Soares nasceu dois anos antes do 28 de maio de 1926 e tornou-se, ao longo da vida, o reverso da figura maior da ditadura. Se Salazar era provinciano, austero, adepto da ordem e retrógrado, Soares era cosmopolita, jovial, amante da liberdade e voltado para o futuro

"Gigi" ou "Licas", chamava-lhe até aos 11 anos o pai, que mal viu crescer aquele seu filho enfermiço e preguiçoso, nascido a 7 de dezembro de 1924, no segundo andar esquerdo do número 153 da Rua Gomes Freire, em Lisboa. "O prédio situava-se paredes meias com o Rilhafoles; passei parte da minha infância a ver os malucos do muro do quintal", recordaria Mário Soares no livro-entrevista de Maria João Avillez Ditadura e Revolução.

Na época, Elisa Nobre Baptista (mãe de Cândido, 17 anos mais velho do que Mário) e João Lopes Soares (pai de Tertuliano, com mais 18 anos) não eram ainda casados. O antigo sacerdote continuava a aguardar a declaração de nulidade da sua ordenação e o casamento só se concretizaria em 1934, quando o pequeno Mário Alberto Nobre Lopes Soares tinha 7 anos. Mas o miúdo já sentira as consequências da ditadura, que se instalou no País quando ele tinha pouco mais de 1 ano - e ele viria a ser o reverso de um Salazar provinciano, austero, adepto da ordem e retrógrado, pois seria cosmopolita, jovial, amante da liberdade e voltado para o futuro.

"O meu pai foi um político, ainda que modesto, da I República", contava à conversa com Sérgio Sousa Pinto, registada na obra Diálogo de Gerações, mas "nunca foi socialista". Várias vezes deputado e ministro das Colónias em 1919, dos tempos da Monarquia até ao final da vida, foi "quase conspirador profissional" contra as ditaduras. "Quando era pequeno, via-o em lugares estranhos, onde ia com a minha mãe, que mudava de táxi para o encontrar em casas de amigos ou em jardins, às vezes, por pouco tempo. (...) A minha mãe recomendava-me para não esquecer o nome que o meu pai usava: "Senhor Araújo", africanista em férias" (idem). No Portugal Amordaçado lembrava que já ia, "com 5 ou 6anos, à prisão política do Aljube" e "a Peniche, numa fria madrugada, para [se] despedir" do pai, deportado a segunda vez para os Açores.

Após o regresso, em 1935, "seriamente preocupado com a sua precária situação financeira", após "nove anos de "vida airada", (...) de permanente luta e conspiração" (site da Fundação Mário Soares), João Soares irá conseguir o alvará que o autoriza a abrir um estabelecimento de ensino particular, o Colégio Moderno, que passa a funcionar no ano letivo de 1936-37 - e onde muitos vultos excluídos do ensino oficial irão lecionar, pois "sempre foi um refúgio para os perseguidos do regime" (Ditadura e Revolução).

No tempo da escola, dada a sua magreza e apesar de jogar bem futebol, Mário era conhecido como "Lingrinhas" e, recordará mais tarde, era um aluno "péssimo", "medíocre", "desinteressado". No Colégio Moderno, além das conversas dos amigos do pai, que até então o fascinavam e "constituíram a [sua] primeira escola política", conhecerá três figuras, "tão diferentes entre si, nas posições ideológicas, [mas que] exerceram uma influência profunda" no jovem, tirando-lhe a ideia de ir para Direito, "a cidadela do reacionarismo" (Portugal Amordaçado): Álvaro Salema, Agostinho da Silva e Álvaro Cunhal (outra página).

Matriculou-se em Ciências Histórico-Filosóficas em 1942, mas perdeu logo três anos devido às primeiras prisões políticas (seria encarcerado 12 vezes), só se licenciando em 1951. Integrou-se no núcleo da faculdade da Federação das Juventudes Comunistas Portuguesas, "um grupo muito pequeno, mas coeso" (Ditadura e Revolução), mas que, contava no Portugal Amordaçado, quase se limitava, "cautelosamente, a distribuir a imprensa que o Partido Comunista e, mais tarde, o MUNAF [Movimento de Unidade Nacional Antifascista, presidido por Norton de Matos, mas controlado pelos comunistas] forneciam, a pintar nas paredes slogans como "Morra a PVDE!"[mais tarde, PIDE] e "Abaixo o Tarrafal" e a estudar e debater problemas "teóricos' do marxismo".

Leu, então, obras de Lenine e Estaline, Dimitrov e Thorez, o Anti-Düring, de Engels, e O ABC do Comunismo, de Bukarine - "obra que se dizia "aconselhável", apesar de o seu autor ser um "renegado"!"(idem). Por essa época, revela Pacheco Pereira, "copia aplicadamente, com a sua letra elegante, os clássicos do marxismo-leninismo e os textos de Cunhal, como A Célula de Empresa" (Álvaro Cunhal: Uma Biografia Política - "Daniel").

O pai, tolerante mas irónico, referia-se a "esses camaradinhas teus amigos". Na altura, nem sequer lhe causava qualquer impressão o facto de ter controleiros do partido, pois entendia que "fazia parte das regras do jogo", nem lhe faziam confusão os encontros secretos, "nos lugares mais estranhos", admitindo ser essa a razão por que, depois, conhecia tão bem Lisboa (Diálogo de Gerações).

A carreira como comunista assumiria, porém, uma dupla face: enquanto "Fontes" (pseudónimo escolhido numa reunião na Avenida Fontes Pereira de Melo, em que Octávio Pato passou a ser o "Melo") começava a ser uma aposta do "Partido", o filho do velho conspirador republicano era visto, no panorama das oposições, apenas como um jovem de esquerda. E, no entanto, logo em 1944, Piteira Santos sugere o seu nome para a direção das Juventudes Comunistas de Lisboa.

O seu primeiro momento alto foi quando a direção académica das Juventudes Comunistas, para assinalar a derrota de Hitler, decidiu organizar "a primeira grande manifestação, genuína e popular, nas ruas de Lisboa contra o fascismo" (Ditadura e Revolução). A Soares competia sublevar e paralisar a Faculdade de Letras, interrompendo as aulas e arrastando os alunos para a manifestação, fazendo o mesmo em liceus e na Faculdade de Ciências - e na varanda desta faculdade improvisou o primeiro discurso público -, seguindo a multidão, com bandeiras da Inglaterra, EUA, França e paus sem o estandarte da URSS (mas com "vivas!" a Estaline, garante João Madeira, na sua História do PCP), para o bairro das embaixadas. E, como desenhou Mário Dionísio, "era um mar de gente".

No seu jeito voluntarista e intuitivo, aos 21 anos decidiu logo aderir ao MUD (Movimento de Unidade Democrática, resposta à provocação de Salazar, que, face a pressões externas, disse não haver oposição), só comunicando depois ao seu controleiro. "O PCP desconfia dos promotores da reunião do Centro [Escolar] Almirante Reis", escreve João Madeira, "mas a iniciativa não lhe pode ser indiferente, até pela amplitude e pelas potencialidades que gerara" (idem). E acabaria por tirar proveito da adesão de Soares, pois integrariam a Comissão Central do MUD Juvenil três "quadros excecionais" das Juventudes Comunistas: Soares, Octávio Pato e Salgado Zenha - "começou assim entre mim e o Zenha (ele era um ano mais velho) um relacionamento que foi imediatamente simpático, aberto, franco" (Ditadura e Revolução). Mas Almeida Santos assegura que Zenha, "visita quase diária da sua república [de estudantes, em Coimbra], nunca aderiu ao PCP" (Mário Soares - Uma Vida). No ano seguinte, integrava a Comissão Central do MUD, substituindo Alves Redol, embora só fosse apresentado como "representante da juventude".

Nesta fase, encontrou-se três vezes com o já clandestino Álvaro Cunhal: quando o comunista visitou o velho João Soares e "[insistiu] para que [Mário prosseguisse] o combate sem desfalecimentos"; quando estava disposto a acatar a sugestão do pai e ir para a Suíça estudar no Instituto Jean-Jacques Rousseau, Cunhal disse-lhe, na Figueira da Foz, que ele estava "a cumprir muito bem a [sua] missão, não [havia] quem [o pudesse] substituir" e tinha de ficar no País "por dever de militância" - o que encheu de orgulho o jovem comunista -; e numa reunião clandestina de quadros ligados à juventude, onde voltou a perceber a aposta que o PCP nele fazia, pois, quando se desconfiou que a vivenda do Estoril estaria a ser vigiada e as normas de segurança obrigavam a abandonar o local dois a dois, após Cunhal e outro membro do Secretariado, saíram logo a seguir Soares e Zenha (Ditadura e Revolução).

Mas rejeitaria sempre a ideia de passar à clandestinidade, pelo que recusou ir à Lousã, em 1946, como delegado da juventude ao IV Congresso, avançando Octávio Pato. "Uma coisa era a luta à luz do dia, ser preso, voltar a sair, continuar a lutar, mas ir fazendo a minha vida pessoal; outra, a clandestinidade" (idem). E quando saiu do calabouço, em 1949, na sequência da candidatura de Norton de Matos (outra página), entrou em colisão com o PCP e foi expulso do partido - "com honras de denúncia no Avante!"

No fundo, explica João Madeira, preso "justamente quando a unidade se esboroa no rescaldo das eleições presidenciais, não participa diretamente na constituição do MND [Movimento Nacional Democrático] e, depois de libertado, esclarece a sua posição em carta dirigida a Ruy Luís Gomes, que viria a ser impressa e publicamente difundida" (idem). "O Piteira Santos foi incontestavelmente a figura-chave do grupo e a razão de ser de tanta publicidade nas expulsões" (Diálogo de Gerações). Mas, gostava de sublinhar, "nunca fui expulso de uma maneira formal" (Ditadura e Revolução).