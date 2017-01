Pub

Apesar de estar ao lado de Bento de Jesus Caraça na polémica com António Sérgio (quando era jovem comunista), o tempo fez que a figura do seareiro se agigantasse

Discípulo assumido dos seareiros (os vultos que se reuniam em torno da revista Seara Nova), onde pontificavam três figuras tutelares - António Sérgio, Jaime Cortesão e Mário de Azevedo Gomes -, Mário Soares sublinhava, no Portugal Amordaçado, que "o grande mestre da [sua] geração foi, incontestavelmente, António Sérgio".

Apesar disso - como reconheceria na entrevista de sete horas, concedida, em 1979, a um grupo de jornalistas (Augusto de Carvalho, Cáceres Monteiro, José Miguel Júdice, Nuno Rocha e Pedro Cid), com a finalidade de ser publicada em livro, que teria o título O Futuro Será o Socialismo Democrático -, na polémica que Sérgio manteve, em 1946, com Bento de Jesus Caraça - "um homem extraordinário, um cientista de um grande humanismo e cultura", que "surgiu como a grande referência democrática da geração do pós-guerra", como o definiu em Ditadura e Revolução - ,ele esteve do lado do matemático, então próximo do PCP. Na época do MUNAF, professor de Económicas, diretor da coleção de livros de divulgação da Biblioteca Cosmos e ligado à Universidade Popular, Bento de Jesus Caraça "tinha um enorme ascendente na juventude do meu tempo, era um dos nossos mentores, um homem com uma cabeça linda, um estilo próprio, que tentávamos copiar" (Ditadura e Revolução).

"Hoje, refletindo, compreendo melhor a argumentação de António Sérgio" (idem). Aliás, já no Portugal Amordaçado, admitia que, "com o recuo que dá o tempo, a figura de Sérgio agiganta-se: compreendemos agora melhor a decisiva influência que exerceu em tantos de nós, mesmo quando dele divergimos; reconhecemo-nos no timbre inconfundível da sua voz; na sua coragem cívica exemplarmente firme; na força contestativa do seu tenaz apostolado democrático durante a longa noite salazarista!"

E quando enviou, em livro, a sua tese de licenciatura, As Ideias Político-Sociais de Teófilo Braga, a António Sérgio, "inimigo intelectual" do político da I República, recebeu uma carta de sete páginas datilografadas do autor de Ensaios e de Alocução aos Socialistas: ""Como é que Você conseguiu dar ordem e uma certa coerência a um pensamento tão caótico como é o do Teófilo Braga?" A meu ver, António Sérgio não tinha razão, pois o pensamento de Teófilo Braga não era, na realidade, tão caótico como ele o pintava" (O Futuro Será o Socialismo Democrático). Houve uma fase em que, já "desiludido com o comunismo, mas também ultradesconfiado do macarthismo, predominante na América do Norte", três vultos estrangeiros o inspirariam, como escreveu em Um Político Asssume-se: "Pierre Mendès France, grande figura política e moral, efémero primeiro-ministro de França; Pietro Nenni, italiano e chefe do Partido Socialista; e o inglês Aneurin Bevan [o único que não viria a conhecer pessoalmente], ministro trabalhista da Saúde do Governo de Attlee, criador do Serviço Nacional de Saúde, obrigatório e gratuito."

Mais tarde, à conversa com Maria João Avillez (O Presidente), diria que Hannah Arendet, Arthur Koestler, Raymond Aron, Norberto Bobbio e Karl Popper seriam também "referências decisivas na [sua] evolução" ideológica, pois mostraram-lhe "os mecanismos odiosos dos regimes totalitários e ensinaram-[lhe] o primado da liberdade".

Estaria já a preparar a resposta à pergunta que lhe faria, em 2005, a revista brasileira Veja: como gostará de ser lembrado no futuro? "Como homem livre e consciente dos seus deveres para com os outros. As funções, em democracia, são sempre transitórias. O que conta é o homem e o modo como exerceu os cargos por onde, efemeramente, passou" (A Crise? E Agora?).